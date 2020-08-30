  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Dereli'de incelemelerini sürdürdü
Aktüel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Dereli'de incelemelerini sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-08-30 19:34:35 -
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Dereli'de incelemelerini sürdürdü

GİRESUN (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun'daki selden etkilenen Dereli ilçesinde incelemelerini sürdürdü.

Bakan Kurum, ilçe merkezinde selden hasar gören cadde ve sokaklarda yürütülen iyileştirme çalışmalarını inceledi.

Hasarlı ve riskli oldukları için yıkım kararı alınan binaların bulunduğu alana gelen Kurum, bir süre iş makineleri aracılığıyla gerçekleştirilen yıkımları izledi.

Asfalt çalışmaları tamamlanan Celal Müdür Caddesi'nde incelemelerini sürdüren Kurum'a bazı vatandaşlar teşekkür etti.

İlçe sakinlerinden Hayrettin Dikmen, yapılan çalışmalara inanamadığını vurgulayarak, "Gece saat 12'de yattım, sabah 6'da kalktım burası asfalt. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şeyler oldu, inanamıyoruz. Biz, 'iki senede ayağa kalkamayız' diyorduk. 8 günde asfalt döküldü. Allah razı olsun, var olsun devletimiz." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Olayın ayrıntıları! Türk jetlerine ‘vur emri’
Gündem

Olayın ayrıntıları! Türk jetlerine ‘vur emri’

27 Ağustos Perşembe günü Doğu Akdeniz’de Türk jetleri Yunan jetlerini ‘Navtex’ ilan edilen bölgeye yakın önledi. Türk jetlerinin kilitlenip ..
İdlib’de Türk askeri birliğine bombalı saldırı
Dünya

İdlib’de Türk askeri birliğine bombalı saldırı

YPG/PKK’lı teröristler Suriye’nin İdlib kentinde bulunan Türk askeri birliğine düzenlediği bombalı araçla saldırı girişiminde 9 askerimiz ya..
Türk bilim adamı koronavirüse ömür biçti
Korona Virüs

Türk bilim adamı koronavirüse ömür biçti

Ölümcül koronavirüse ilişkin açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Fatih Şahiner, salgınının 2 sene daha devam edeceğini öngördüklerini söyledi. Şa..
Satılık 2012 model Fiat Fiorino
Satılık 2012 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı