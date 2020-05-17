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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: “Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binamızdaki çalışmaları inceledik”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yapımı devam eden Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binasında devam eden çalışmaları inceledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 22:36:29 -
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: “Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binamızdaki çalışmaları inceledik”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yapımı devam eden Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binasında devam eden çalışmaları inceledi.


Bakan Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Tamamlandığında Başkentimize değer katmakla birlikte dünyanın sayılı mimari örnekleri arasında yerini alacak olan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binamızdaki çalışmaları inceledik. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını temsilen 2023 kişilik dev bir konser salonu, 500 kişilik oda orkestrası salonu, içerisinde kayıt stüdyoları bulunan koro ve sanatçı çalışma binaları ile büyük bir meydanı barındıran eseri, inşallah bu yıl 29 Ekim’de milletimizin hizmetine açacağız” ifadelerini kullandı.

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