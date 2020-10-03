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Aktüel Çevre ve çiftçi dostu kooperatif: Trakya Birlik
Aktüel

Çevre ve çiftçi dostu kooperatif: Trakya Birlik

Trakya Birlik, Ticaret Bakanlığınca "çevre duyarlılığı" kategorisinde yılın kooperatifi ödülüne layık görüldü - Genel Müdür Hakan Çalen: - "Sanayicilik faaliyetlerini 'sıfır atık ilkesi' ve 'yüksek çevre bilinciyle' gerçekleştirmeyi kurumsal misyon olarak belirledik. Bu bizim aynı zamanda sonraki nesillere de sorumluluğumuz ve borcumuz"

Yeniakit Publisher
2020-10-03 11:03:34 -
Çevre ve çiftçi dostu kooperatif: Trakya Birlik

EDİRNE (AA) - CİHAN DEMİRCİ - Trakya Birlik Genel Müdürü Hakan Çalen, sanayicilik faaliyetlerini "sıfır atık ilkesi" ve "yüksek çevre bilinciyle" gerçekleştirmeyi kurumsal misyon olarak belirlediklerini belirterek" dedi.

Çalen, AA muhabirine, çiftçi ve üretici örgütü olduklarını, bu kapsamda örnek çalışmalar ortaya koyduklarını söyledi.

Ankara'da Ticaret Bakanlığınca Türkiye Kooperatifler Fuarı'nın dördüncüsünün düzenlendiğini anlatan Çalen, "Bakanlığımız tarafından son 3 yılda gerçekleştirmiş olduğumuz çevre yatırımları çerçevesinde çevre duyarlılığı ödülüne layık görüldük. 24 Eylül'de Ankara'daki açılış töreninde kurumumuza layık görülen bu ödülü Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan'dan aldık." diye konuştu.

En yeni teknolojileri en hijyenik koşullarda kullanarak ürettikleri ürünleri halka sunduklarını dile getiren Çalen, şunları kaydetti:

"Sanayicilik faaliyetlerini 'sıfır atık ilkesi' ve 'yüksek çevre bilinciyle' gerçekleştirmeyi kurumsal misyon olarak belirledik. Bu bizim aynı zamanda sonraki nesillere de sorumluluğumuz ve borcumuz. Bu kapsamda son 3 yılda özellikle enerji santrallerimizde daha düşük baca gazı, daha yüksek verimlilik sağlayan buhar kazanlarına dönüşüm gerçekleştirdik. Atık arıtma birimlerimizle, çevre normlarının da ötesinde değerleri sağlayacak iyileştirme projeleri gerçekleştirdik."

- "36 bin 500 kayıtlı ortağımız var"

Çalen, Trakya Birlik'in 36 bin 500 kayıtlı ortağı olduğunu, ortaklardan 22-23 bininin her yıl dönüşümlü olarak kuruma ürünlerini teslim ettiğini söyledi.

Birlik olarak her zaman üretici ve halkın yanında yer aldıklarını vurgulayan Çalen, "Trakya Birlik'in değer zincirinin başında ve sonunda çiftçilerimiz ve halkımız var. Hane halkının en temel gıda maddelerinden olan ayçiçek yağının sağlanmasını, ailelerimizin bütçelerini de düşünerek yapıyoruz. Yüksek arz, yüksek üretim ve kaliteli ürünlerle değer zinciri olmaya ve bunu güçlendirmeye devam edeceğiz." dedi.





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