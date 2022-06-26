  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan o illere uyarı!
Aktüel

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan o illere uyarı!

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından birkez daha Bartın, Kastamonu, Sinop, Karabük, Zonguldak ve Düzce illeri için uyarılarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-06-26 17:26:00 -
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan o illere uyarı!

YENİ AKİT  ANKARA

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından birkez daha Bartın, Kastamonu, Sinop, Karabük, Zonguldak ve Düzce illeri için uyarılarda bulundu. Bakanlık tarafından yapılan uyarıda, “Bartın, Kastamonu, Sinop, Karabük, Zonguldak ve Düzce. Bu illerimiz için @meteoroloji_twi KIRMIZI kodla uyarıyor. Batı ve Orta Karadeniz’deki vatandaşlarımız bu geceden itibaren ani sel, su baskını, heyelan, kuvvetli rüzgâra karşı her zamankinden daha dikkatli olmalı!” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23