Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan o illere uyarı!

YENİ AKİT ANKARA

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından birkez daha Bartın, Kastamonu, Sinop, Karabük, Zonguldak ve Düzce illeri için uyarılarda bulundu. Bakanlık tarafından yapılan uyarıda, “Bartın, Kastamonu, Sinop, Karabük, Zonguldak ve Düzce. Bu illerimiz için @meteoroloji_twi KIRMIZI kodla uyarıyor. Batı ve Orta Karadeniz’deki vatandaşlarımız bu geceden itibaren ani sel, su baskını, heyelan, kuvvetli rüzgâra karşı her zamankinden daha dikkatli olmalı!” ifadelerini kullandı.