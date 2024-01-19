Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından deprem bölgesindeki çocuklara özel etkinlik

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı, 6 Şubat’ta meydana gelen ve ‘Asrın felaketi’ olarak tarihe geçen Kahramanmaraş depremlerinin ardından, bölgedeki çocuklara afetin etkilerini unutturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bakanlık bu kapsamda, depremden etkilenen çocukların yüzünü bir nebze olsun güldürebilmek ve motivasyon desteği sağlayabilmek için atölye çalışmaları ile interaktif sahne gösterilerinin yer alacağıyarıyıl tatili etkinlikleri düzenliyor.

ZEKÂ OYUNLARINDAN SAHNE GÖSTERİLERİNE DOLU DOLU ETKİNLİK

20 Ocak’ta başlayacak ve 27 Ocak’a kadar devam edecek olan yarıyıl tatili etkinliklerinde; çocuk konserleri, yüz boyama aktiviteleri, Karagöz-Hacivat gösterileri, ahşap zekâ ve beceri oyunları, hava şartlarına göre şişme oyun parkuru, tahta bacak ve dev koalamaskot gibi oyunlar ile eğlenecek. Oyunların yanı sıra pamuk şeker ve patlamış mısır stantlarının da yer alacağı etkinliklerde ayrıca, çocukları çevre konusunda bilgilendirmek ve geri dönüşümün önemini eğlenerek öğrenmelerini sağlamak amacıyla, atölye çalışmaları ve interaktif sahne gösterileri de düzenlenecek.

ETKİNLİKLER 20-27 OCAK 2024 TARİHLERİNDE DÜZENLENECEK

20Ocak Cumartesi günü Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde başlayacak olan etkinlikler, 21 Ocak Pazar günü Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde, 22 Ocak Pazartesi günü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi ile 23 Ocak Salı günü Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu Havaalanı Konteyner Kent’te, 24 Ocak Çarşamba günü Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, 25 Ocak Perşembe günü Hatay Kırıkhan’da, 26 Ocak Cuma günü Osmaniye Merkez’de ve 27 Ocak Cumartesi günü ise Adana’nın Çukurova ilçesinde konteyner kentlerde devam edecek.

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