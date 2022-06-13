Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adaylar tercihlerini 10-15 Haziran 2022 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir.

İnternetten tercih gönderme işlemleri 15 Haziran 2022 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Bu süre uzatılmayacaktır.

Tercihlerinizi yaparken, sözleşmeli pozisyonlar için “Aranan Nitelikler”i gösteren sütunlardaki koşulları dikkatle incelemeniz ve size uyup uymadığını belirlemeniz son derece önemlidir. Tercihler belirlenmeden önce sistemde kayıtlı mezun olunan program bilgisi mezun olunan program tablosundan kontrol edilmelidir.

Bir sözleşmeli pozisyon için aranan mezun olunan program koşulu, birden fazla ise bunlardan birinin karşılanması yeterlidir. Ayrıca, bu kılavuzdaki Bakanlık tarafından düzenlenen “Başvurma Genel ve Özel Şartları”nı mutlaka okumanız ve tercihlerinizi yaparken bu uyarı ve şartları da göz önünde tutmanız gerekir.

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