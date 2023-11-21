Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki duyurdu: Depremzede konutlarından büyük müjde

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde 200 bin konutun yapımının yakın zamanda biteceğini belirtip, “Bir ay sonra Cumhurbaşkanımızın o bölgeyi ziyaretleriyle birlikte vatandaşlarımıza ev teslimine başlıyoruz. 100 bin civarında köy evlerimizi 6 ay içerisinde bitireceğiz, onları da çelikten yapıyoruz” dedi.



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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Uşak programı kapsamında ilk olarak Vali Turan Ergün ve Belediye Başkanı Mehmet Çakın’ı makamlarında ziyaret etti. Bakan Özhaseki, daha sonra Çarşı Uşak Proje Alanı Kentsel Dönüşüm Ofisi açılışı, imza ve yıkım törenine katıldı. Törene Bakan Özhaseki’nin yanı sıra Uşak Valisi Turan Ergün, AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul ile davetliler katıldı. Törende konuşan Bakan Özhaseki, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yeni bir projeye kolay kolay başlayamadıklarını, depremzedeler için yapılan 200 bin konutun yakında biteceğini belirterek, “Neredeyse 2 milyona yakın insanımıza ya kira yardımı yapıyoruz ya konteyner kentlerde kalıyor. Şimdi siz benim yerine kendinizi koyun, konteyner kentlerde yaşayan insanlar var, evi yıkılmış, sağda solda kiralarda vaziyeti idare etmeye çalışan insanlar var. Onların ihtiyaçları varken gidip bir başka yerde sıfır bir projeye başlayabilir misiniz? Emin olun başlayamazsınız. Biz de o maksatla tabi ki o bölgelere çok ağırlık veriyoruz” ifadelerini kullandı.

‘VATANDAŞLARIMIZA EV TESLİMİNE BAŞLIYORUZ’

Bakan Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir ay sonra Cumhurbaşkanımızın o bölgeyi ziyaretleriyle birlikte vatandaşlarımıza ev teslimine başlıyoruz. 100 bin civarında köy evlerimizi 6 ay içerisinde bitireceğiz, onları da çelikten yapıyoruz. Bu arada ‘Ben yerinde dönüşüm yaparım, işimi yaparım’ diyen kardeşlerimize de 1,5 milyon lira civarında, eğer evi ahırlı daha fazla bir parayı, yarısını kredi olarak yarısını da 2 sene ödemesiz, 10 sene vadeli olarak veriyoruz. Yani evlerini yapsınlar, içinde rahat etsinler diye. İnşallah 2-3 sene sonra o bölgelerdeki tüm hasarların tamamını ortadan kaldırırız.”

‘KONUTLARIMIZI SAĞLAM YAPMALIYIZ’

Türkiye’nin deprem bölgesi olduğunu ifade eden Bakan Özhaseki, “Bundan sonra konutlarımızı sağlam yapmalıyız. Yani özellikle 2000’den önce yapılmış olan ne kadar elimizde yapı stokumuz varsa gözden geçirmeliyiz. Gücü yetenler yenileme cihetinde ellerinden geleni yapmalılar. Biz zaten bakanlık olarak kentsel dönüşüm konusunda hem yasalar çıkarıp hem de bu tür yerlerde yardımcı olarak bu işleri yapmaya çalışıyoruz. İstiyoruz ki deprem gelmeden hazırlıklı olalım. Deprem geldiğinde de dizlerimize vurup ah edip, ağlamayalım. Onun için burada eskimiş şu dokunun yenilenmesi, değişime ayak uydurması, esnaflık yapan kardeşlerimizin daha iyi vaziyette hayatlarını sürdürmeleri elbette önemliydi. Ama bir taraftan da ‘deprem ülkesi’ diye bildiğimiz bu memlekette yaptığımız konutlar sağlam olsun istiyoruz” diye konuştu.

Konuşmanın ardından Çarşı Uşak Proje Alanı Kentsel Dönüşüm İrtibat Ofisi’nin açılış kurdelesi kesildi, proje kapsamında anlaşmaya varılan vatandaşlarla imza töreni yapıldı. Çarşamba Pazarı, Ayakkabıcılar Çarşısı ve eski garajı kapsayan 39 bin 100 metrekarelik alandaki dönüşüm projesiyle yeni bir kapalı pazar yeri, otopark, iş yeri ve ofisler inşa edileceği öğrenildi.