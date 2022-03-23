Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum’dan dikkat çeken açıklama!

YENİ AKİT ANKARA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü dolayısıyla Bakanlıkta ana hizmet binasında düzenlenen programın ardından sosyal medya hesabı üzerinden önemli açıklamalar yaptı. Kurum yaptığı paylaşımlarda, “Bu yıl ''Erken Uyarı ve Erken Eylem'' temasıyla düzenlenen 23 Mart #DünyaMeteorolojiGünü'nü Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar'ın kıymetli katılımlarıyla Bakanlığımız ana hizmet binasında düzenlediğimiz programla kutladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla Bakanlığımız bünyesine katılan ülkemizin en köklü kurumlarından Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz, iklim değişikliğiyle mücadele, Yeşil Kalkınma Devrimi, 2053 Net Sıfır Emisyon hedefimize ulaşma yolculuğumuzda ülkemize büyük katkılar sağlayacak. Kendimizi, sevdiklerimizi afetlere karşı erkenden muhafaza etmek için Genel Müdürlüğümüz meteorolojik mobil erken uyarı sistemlerini kurdu. Uyarıların daha kolay anlaşılması için renk kodlu MeteoUyarı sistemini devreye aldık. 2021 yılında ilk defa; hava tahmini ve erken uyarılarda yüzde 92’nin üzerinde tutarlılık oranına ulaşma başarısını tüm ekibimizle birlikte yakaladık. Bu oranla Türkiye hava tahmini alanında dünyada ilk onda yer alırken, bölgesinde de liderliğini sürdürmektedir. Bu başarı; Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın liderliğindeki altyapı projeleri, teknolojik yatırımlar ve sayısı 30’dan 2050’ye çıkarılan gözlem istasyonuyla yakalandı. Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyor, tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Türkiye’yi Yeşil Kalkınma Devrimi’nin lider ülkesi, rol modeli ve lokomotif gücü yapana kadar çalışmalarımızı aşkla, azimle, kararlılıkla ve beraber yürüteceğimiz tüm Meteoroloji çalışanlarımızın 23 Mart #DünyaMeteorolojiGünü'nü kutluyorum” ifadelerini kullandı.