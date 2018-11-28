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Çevre korumaya 34.4 milyar harcandı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), 2017 yılına ilişkin çevre koruma harcama istatistiklerine göre, çevre koruma harcamaları geçen yıl toplam 34,4 milyar lira olarak hesaplandı.

28 Kasım 2018 Çarşamba 10:30
Çevre korumaya 34.4 milyar harcandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılına ilişkin çevre koruma harcama istatistiklerini açıkladı. Buna göre, çevre koruma harcamaları geçen yıl toplam 34,4 milyar lira olarak hesaplandı. Çevre koruma harcamalarının gayrisafi yurtiçi hasıla içindeki oranı 2016 yılında yüzde 1,06 iken, geçen yıl yüzde 1,11 olarak gerçekleşti. Söz konusu alandaki harcamaların, yüzde 57,7’si mali ve mali olmayan şirketler, yüzde 35’i genel devlet ve hane halkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşlar ve yüzde 7,3’ü ise hane halkları tarafından yapıldı. Çevre koruma harcamalarının yüzde 49’unu atık yönetimi hizmetleri, yüzde 35’ini atıksu yönetimi hizmetleri, yüzde 6,6’sını biyolojik çeşitliliğin ve peyzajın korunması konulardaki harcamalar oluşturdu.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 10:30
  1. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
  2. Çevre koruma harcamaları

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