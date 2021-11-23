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Teknoloji Çevre dostu araçlar
Teknoloji

Çevre dostu araçlar

Kütahya Belediyesi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na Sanayi İş Birliği projesi (SİP) kapsamında başvuruda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-23 10:51:00 -
Çevre dostu araçlar

Proje kapsamında egzoz gazını ortadan kaldıran, çevre temizliğine büyük katkı sağlayan, yakıt tasarrufuyla da işletme maliyetini düşüren elektrikli toplu ulaşım sistemine geçilecek. Alternatif enerji sisteminde lityum pilli elektrikli otobüsleri kullanmak için girişimde bulunan Kütahya Belediyesi, üretilen yerli ve milli araçların temini ve şarj istasyonu için fizibilite projesine başladı.

'Ultra Hızlı Şarj Özellikli Elektrikli Otobüs Sistemi ve Şarj İstasyonları Projesi'nin de SİP modeliyle gerçekleştirilecek.

Projenin hayata geçmesi halinde fosil yakıt ve bakım onarım giderlerinde şehir önemli bir avantaj ve tasarruf elde edecek.

Çevre dostu bu araçlar, karbon salınımını engelleyecek.

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