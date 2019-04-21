0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Çevre bilincini eğlenerek öğrendiler

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde öğrenciler çevre bilincini Körfez Belediyesi Atık Getirme Merkezi’nde uygulamalı olarak öğrendiler.

21 Nisan 2019 Pazar 10:16
Çevre bilincini eğlenerek öğrendiler

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde öğrenciler çevre bilincini Körfez Belediyesi Atık Getirme Merkezi’nde uygulamalı olarak öğrendiler.


Körfez Belediyesi Atık Getirme Merkezi, çocukları ağırlamaya devam ediyor. Öğrencilerin çevre bilincini daha da arttırmak amacıyla düzenlenen ziyaretlerde merkezin konuğu bu kez Hedise Evyap İlkokulu Anasınıfı öğrencileri oldu. Öğrenciler, hem tesisi gezip çalışmalar hakkında bilgi aldı hem de yanlarında getirdikleri elektronik atıkları yetkililere teslim etti.


Tesisin küçük ziyaretçilerine geri dönüşümün faydaları, atık türleri ve çevre kirliliğine neden olan faktörler ve bunun yanında çevreyi nasıl korumak gerektiği hakkında bilgiler verildi. Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği ziyaret sonrasında öğrencilere hediyeler takdim edildi. Okul yetkilileri de bu imkanı sunan Körfez Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar 10:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adaçayı yağı neye iyi gelir, nasıl kullanılır
    1. Adaçayı yağı neye iyi gelir, nasıl..
    2. EGEİD’in hedefi ihracatı artırmak
    3. Antalya’da 23 Nisan coşkusu başladı
    4. Sri Lanka’da kilise ve otellere eş..
    5. Çöken yol onarıldı
    6. Altın değerinde mantar ’kuzugöbeği’
    7. Yerel seçimlerden sonra CHP'de bir ilk
    8. Çevre bilincini eğlenerek öğrendiler
    9. Terörle değil, raftingle anılıyor
    10. Çocuklarda diş sağlığına dikkat
    11. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "İlim..
    12. Ankaragücü’nden Fethi Yaşar’a ziyaret
    13. Kahramankazan’dan “Biz Birlikte..
    14. Antik Patara Tarihi Su Yolu yürüyüşü
    15. TÜKD minikleri tiyatroyla buluşturdu
    16. Ersan 15 sayı attı, Bucks seriyi 3-0..
    17. Bu gelinliğin başka bir benzeri yok
    18. Boğazından ve vücudundan bıçaklanan..
    19. 105 yaylanın merkezindeki yaylaya..
    20. Koçların fındık bahçesindeki kavgası..
    Ecdad mirası vakıfa seküler kanca
    Ecdad mirası vakıfa seküler kanca
    CHP’li ırkçı başkana suç duyurusu yağıyor
    CHP’li ırkçı başkana suç duyurusu yağıyor
    Haberi alan bankaya koştu! Başvuru sayısı 636 bini aştı
    Haberi alan bankaya koştu! Başvuru sayısı 636 bini aştı
    Terör devletine şok! Üst düzey komutanlarını topladı: İsrail ile savaşabiliriz
    Terör devletine şok! Üst düzey komutanlarını topladı: İsrail ile savaşabiliriz
    İmamaoğlu'na tepki yağdı: Bir şüphesi varsa...
    İmamaoğlu'na tepki yağdı: Bir şüphesi varsa...

    Günün Karikatürü

    21 Nisan 2019
    NASA test etti! Türkiye’de sadece 1 tane var
    NASA test etti! Türkiye’de sadece 1 tane var
    İstanbul-Almanya otobüsünde dehşet! Mola verince ortaya çıktı
    İstanbul-Almanya otobüsünde dehşet! Mola verince ortaya çıktı