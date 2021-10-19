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Gündem Cevizoğlu yerden yere vurdu: İmamoğlu kesin de oyu kimden alacak?
Gündem

Cevizoğlu yerden yere vurdu: İmamoğlu kesin de oyu kimden alacak?

Katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan Hulki Cevizoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır ziyareti ve adaylığına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-10-19 02:25:00 -

Hulki Cevizoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun kimsenin durduramayacağı Cumhurbaşkanı adayı olduğunu belirterek "Bu şu an için CHP'nin iç sorunudur. CHP bunu görmezden gelerek halının altına süpürmekte kavgayı sürekli olarak öteliyor. Ama bu kaçınılmaz bir kavgadır." dedi.

İmamoğlu ve ekibinin her yaptığı faaliyeti internet sitelerine koyduğunu söyleyen Hulki Cevizoğlu, Diyarbakır ziyareti sırasında yaşananlara değinerek " İmamoğlu o resimden, şehitlerden, şehit yakınlarından, seçmenlerden utandı mı bilmiyorum o resmi kullanmadı." dedi.

Millet İttifakı'nın "Biz Erdoğan'ın tabanından oy alacağız, 50 +1, bir oy 3 oy bile çok değerli. Onun tabanından kazanacak bir aday tipolojisi çıkarıyorlar." diyen Cevizoğlu Sen şehitlerimize sahip çıkmazsan, askerlerimizi, öğretmenlerimizi şehit eden PKK'lıların önünde poz verirsen her halde bunu çekindiğin, utandığın için ekranlarda göztermezsen internette göztermezsen, nasıl AK Parti, MHP ve Atatürkçülerin tabanından oy alacaksın bilemiyorum." ifadesini kullandı.

"Kimin kanatlarıyla uçacaksın"

Cevizoğlu, "Lider partisi olmayan CHP, çünkü çok liderli, her konuşanı çaresizlikten demokrasi adıyla anıyorlar. Biz buna düşmeyi uçmak sanmak diyoruz. Adam düşüyor ama bize uçuyorum diyor. Oysa gerçekte düşüyor. Yıllarca da düştü, ama her seferinde ben uçuyorum bu sefer daha çok uçacağım diye anlatıyor. Kimin kanatlarıyla uçacaksın. HDP'nin kanatlarıyla uçacak bir CHP'ye ben ve benim gibi Atatürkçülerden ne kadar oy gelir bilmem" dedi.

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