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Cevizlibağ'da korkunç kaza! Motoru yerinden fırladı

İstanbul D-100 Karayolu Cevizlibağ istikametinde kontrolden çıkarak başka bir araca çarpan otomobil, daha sonra bariyerlere çarparak durabildi. Kazanın şiddetiyle otomobilin motoru yerinden fırladı.

30 Mart 2019 Cumartesi 11:26
Cevizlibağ'da korkunç kaza! Motoru yerinden fırladı

İstanbul Topkapı D-100 Karayolu Cevizlibağ Mevkii'nde otomobilin başka bir otomobile arkadan çarptığı kazada 2 sürücü yaralandı. Çarpmanın etkisiyle bir aracın motoru yola fırladı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında D-100 Karayolu Cevizlibağ istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Furkan Demirbaş'ın aşırı süratli kullandığı 34 FB 7405 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Mustafa Erdoğan yönetimindeki 34 EM 1135 plakalı araca arkadan çarptı. Erdoğan'ın kulandığı otomobil önce orta refüjdeki direğe sonra da bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle aracın motoru yola fırlarken, kazada 2 sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Mustafa Erdoğan çevredeki sürücüler tarafından araçtan çıkarıldı. Yola yatırılan Erdoğan'ın üzeri battaniye ile örtüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolda trafik oluşurken, polis ekipleri ulaşımı tek şeritten kontrollü olarak sağladı. Araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 11:26
  1. İstanbul
  2. Cevizlibağ
  3. Trafik kazası
  4. aracın motoru yerinden fırladı

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