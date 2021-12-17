Cevizli revani tatlısı nasıl yapılır? Cevizli revani tarifi
Klasik revani tariflerinde içine ceviz konulmaz ama bu cevizli revani tarifini denediğinizde çok seveceksiniz
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Cevizli revani tatlısı nasıl yapılır
Malzemeler
- 3 adet yumurta
- 2 su bardağı yoğurt
- 1 su bardağı sıvı yağ
- 1 su bardağı şeker
- 3 su bardağı irmik
- 2 su bardağı un
- 2 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilya
- 1 su bardağı ceviz
Şerbeti için;
- 4 su bardağı şeker
- 4 su bardağı su
Yapılışı
Öncelikle şerbetinizi hazırlayın. Sonra, önce yumurta ve şekeri çırpın ,sonra yağ ve yoğurdu karıştırın. Sonra sırası ile tüm malzemeleri ilave edelim. Tepsiye döküp fırına koyalım. Piştikten sonra çıkarın şerbeti dökün ve soğuduktan sonra servis yapalım. Afiyet olsun.