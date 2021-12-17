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Kadın - Aile Cevizli revani tatlısı nasıl yapılır? Cevizli revani tarifi
Kadın - Aile

Cevizli revani tatlısı nasıl yapılır? Cevizli revani tarifi

Klasik revani tariflerinde içine ceviz konulmaz ama bu cevizli revani tarifini denediğinizde çok seveceksiniz

Yeniakit Publisher
2021-12-17 12:44:00 - 2021-12-17 12:49:09
Cevizli revani tatlısı nasıl yapılır? Cevizli revani tarifi

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Cevizli revani tatlısı nasıl yapılır

Malzemeler

  • 3 adet yumurta
  • 2 su bardağı yoğurt
  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 1 su bardağı şeker
  • 3 su bardağı irmik
  • 2 su bardağı un
  • 2 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya
  • 1 su bardağı ceviz

Şerbeti için;

  • 4 su bardağı şeker
  • 4 su bardağı su

Yapılışı

Öncelikle şerbetinizi hazırlayın. Sonra, önce yumurta ve şekeri çırpın ,sonra yağ ve yoğurdu karıştırın. Sonra sırası ile tüm malzemeleri ilave edelim. Tepsiye döküp fırına koyalım. Piştikten sonra çıkarın şerbeti dökün ve soğuduktan sonra servis yapalım. Afiyet olsun.

 

 

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