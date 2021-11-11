Cevizin kendi gibi yaprağı da şifa kaynağı

Mükemmel bir lezzet ve şifa kaynağı olan cevizin yaprağının da dertlere deva olduğunu biliyor muydunuz?



Ceviz yaprakları vitaminler, glikozitler, flavonoidler, karotenoidler ve aromatik uçucu yağlar içerir. Sağlığımızı iyileştirmek için sadece yaprakları değil, olgunlaşmamış cevizlerin kabuğunu ve henüz sert kabuğa sahip olmayan genç meyveleri de kullanibilirsiniz.

Ceviz yaprağının faydalarına bir göz atalım:

• Ceviz yaprağı kullanarak kalbi güçlendirebiliriz.

• Ceviz yaprağı kan damarlarının düzgün çalışmasını destekler.

• Metabolizmayı iyileştirebilir ve kan şekeri seviyelerini düşürür.

• Yapraklar aynı zamanda antiseptik etkiye sahiptir ve yaralara uygulandıklarında iyileşmelerini hızlandırır.

• Ciltte oluşan iltihapları kurutur.

• Kaynatılan yapraklar ağız ve diş etleri temizliğinde kullanılır.

• Ceviz yaprağının sulu özü, tüberküloz tedavisine yardımcı olmaktadır.

• Ceviz yaprağı aynı zamanda egzamaya da birebirdir.





Not: Herhangi bir yan etkiyle karşılaştığınızda uzmana danışmanızda yarar var.