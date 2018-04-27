Ceviz ye, yaşlanma!

E VİTAMİNİ YAŞLANMAYA KARŞI EN ETKİLİ VİTAMİN

E vitamininin yaşlanmaya karşı en etkili vitaminlerden biri olduğunu dile getiren Dr. Ata Nejat Ertek, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Hücre yenileyicidir ve hücrelerin daha uzun yaşamasını sağlar. Ayrıca vücuttaki oksijenin en iyi şekilde kullanılmasını sağlar. E vitamini; ceviz, fındık-fıstık, tohumlar, soya, et, balık, yeşil yapraklı sebzeler ıspanak, kuşkonmaz, elma, yumurta ve tahıllarda mevcuttur. C vitamini de yaşlanmaya karşı savaş açar ve kırışıklıkların oluşmasını azaltır.En çok yeşil biber,turunçgiller, çilek, domates, kivi ve maydanozda bulunur.

Yine patates, mantar, yumurta, ayçekirdeği, balık, sarımsak ve ette bulunan selenyum da hücreleri korur ve güçlü bir antioksidandır.

YAŞLANMAYA KARŞI YEDİKLERİNİZE DİKKAT EDİN

Yaşlanma ise 25-30 yaş arasında başlar.Bu nedenle beslenmenize dikkat etmeniz dışında bu yaşlardan itibaren cilt tipinize uygun bir nemlendirici seçmenizde ve kullanmanızda yarar var.”