Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ceviz ye, yaşlanma!

Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, cevizin yaşlanmaya karşı en etkili vitamin olduğunu söyledi.Sağlık açısından faydalı olan bir çok besin aynı zamanda cilt içinde yararlı olduğunu dile getiren Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, “Sağlıksız ve kötü beslenme tüm vücudu olumsuz etkilediği gibi cildinde hızlı yaşlanmasına neden olur. Tek yönlü beslenme çok yanlış, ihtiyacınız olan tüm vitaminleri yeteri kadar almalısınız. Bu nedenle dengeli ve sağlıklı beslenmenizde fayda var. Sofranızda lifli gıdaların ağırlıklı olmasına özen gösterin. Şekeri ve tuzu mutlaka azaltın.Sık sık sebze ve meyve tüketin. A,E ve C vitaminlerini sıklıkla tercih edin.” ifadelerini kullandı.

27 Nisan 2018 Cuma 18:38
Ceviz ye, yaşlanma!

E VİTAMİNİ YAŞLANMAYA KARŞI EN ETKİLİ VİTAMİN

E vitamininin yaşlanmaya karşı en etkili vitaminlerden biri olduğunu dile getiren Dr. Ata Nejat Ertek, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Hücre yenileyicidir ve hücrelerin daha uzun yaşamasını sağlar. Ayrıca vücuttaki oksijenin en iyi şekilde kullanılmasını sağlar. E vitamini; ceviz, fındık-fıstık, tohumlar, soya, et, balık, yeşil yapraklı sebzeler ıspanak, kuşkonmaz, elma, yumurta ve tahıllarda mevcuttur. C vitamini de yaşlanmaya karşı savaş açar ve kırışıklıkların oluşmasını azaltır.En çok yeşil biber,turunçgiller, çilek, domates, kivi ve maydanozda bulunur.

Yine patates, mantar, yumurta, ayçekirdeği, balık, sarımsak ve ette bulunan selenyum da hücreleri korur ve güçlü bir antioksidandır.

 

YAŞLANMAYA KARŞI YEDİKLERİNİZE DİKKAT EDİN

Yaşlanma ise 25-30 yaş arasında başlar.Bu nedenle beslenmenize dikkat etmeniz dışında bu yaşlardan itibaren cilt tipinize uygun bir nemlendirici seçmenizde ve kullanmanızda yarar var.”

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 18:38
  1. Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek
  2. ceviz tüketmek
  3. yaşlanma karşıtı besinler
  4. sağlık

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Saadet Partisi adayını açıklıyor!
    1. Saadet Partisi adayını açıklıyor!
    2. Ceviz ye, yaşlanma!
    3. Ünlü isimler Mehmetçik için bir araya..
    4. Mardin'de gündüz geceye döndü!
    5. O kenti toz bulutu ele geçirdi!
    6. MHP'den istifa etti İYİ Parti'den aday..
    7. ABD ordusundaki sapıklıkta artış
    8. ABD'den flaş Münbiç açıklaması
    9. Galatasaray'dan Şenol Güneş sürprizi!
    10. Trump'tan 'Kore savaşı' mesajı!
    11. İngilizlerden Cenk Tosun hazımsızlığı!
    12. AB, o maddelerin kullanımını yasakladı
    13. HDP'den aday açıklaması
    14. Suudi Arabistan'a füze saldırısı
    15. Hatay'da roket parçası bulundu!
    16. Bayburt'ta gaybubet evlerine operasyon
    17. Huzursuz uyku uyku apnesi belirtisi..
    18. Gaz kaçağını çakmakla kontrol etmeye..
    19. Tarihi zirveden tarihi karar
    20. Dinamo Kiev'den Beşiktaş'a müjde! O..
    Son anket sonuçları geldi! Akşener ve Gül...
    Son anket sonuçları geldi! Akşener ve Gül...
    Suud Arabistan'dan skandal! Umreye giden Türk kafileye...
    Suud Arabistan'dan skandal! Umreye giden Türk kafileye...
    HDP'ye şok! AK Parti'yi seçti
    HDP'ye şok! AK Parti'yi seçti
    Fehmi Koru çok üzüldü: Gül'e ihanet...
    Fehmi Koru çok üzüldü: Gül'e ihanet...
    Adıyaman'da neler oluyor? Erdoğan'ın dediğini yaptı, TPAO'dan atıldı!
    Adıyaman'da neler oluyor? Erdoğan'ın dediğini yaptı, TPAO'dan atıldı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Hillary Clinton ile Ece Temelkuran’ın Türkiye ve Erdoğan düşmanlığı!
    Hillary Clinton ile Ece Temelkuran’ın Türkiye ve Erdoğan düşmanlığı!
    CHP'den sürpriz telefon! Aday olmayı kabul etti
    CHP'den sürpriz telefon! Aday olmayı kabul etti