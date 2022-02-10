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Kadın - Aile Ceviz yağı saça faydaları nelerdir? Ceviz yağı saç için nasıl kullanılır?
Kadın - Aile

Ceviz yağı saça faydaları nelerdir? Ceviz yağı saç için nasıl kullanılır?

Ceviz yağı, saç uzamasını desteklemeye yardımcı olan, saçınızı süper güçlü ve parlak yapan Biotin ve B7 vitamini gibi vitaminler içerir.

Yeniakit Publisher
2022-02-10 12:43:00 - 2022-02-10 12:56:29
Ceviz yağı saça faydaları nelerdir? Ceviz yağı saç için nasıl kullanılır?

Ceviz yağında çok yüksek miktarda potasyum bulunur ve potasyum saç uzama sürecini hızlandırmakta etkili minerallerdendir

Ceviz yağının faydaları

Ceviz yağının, saçlar için çok önemli faydaları vardır. Bunlardan en önemlisi de, saç dökülmesini önlemesidir. Kafa derisinde oluşan hücre hasarlarını önleyen omega-3 yağ asitleri, saç dökülmesini önemli ölçüde azaltabilmektedir. Ayrıca, potasyum; hücre yenilenmesini hızlandırır ve saç büyümesine yardımcı olur.

Ceviz yağı saça nasıl sürülür?

1-2 yemek kaşığı ceviz yağını saçlarınıza ve saç diplerinize sürün. 2-3 saat saçlarınızda bekleyin daha sonra saçlarınızı yıkayın.

Prof. Dr Ahmet Maranki'den Ceviz Yağı İle Saç Beyazlamasına Doğal Çözüm

Malzemeler

  • 1 tatlı kaşığı ceviz yağı
  • 250 ml. Alkali su
  • 5 gr. Himalaya tuzu

 Ceviz yağı saç için nasıl kullanılır?

Cezvede suyu kaynatınız. Kaynamış suya 1 tatlı kaşığı ceviz yağını koyunuz. Himalaya tuzu ekleyin.Bu karışımı, saç köklerine 5-15 dakika ovarak sürün. Saçlara bone takıp 1-3 saat bekletin ve suyla yıkayın. Hiç aksatmadan 21 gün boyunca bu küre devam edin.

 

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