0553 313 94 23

Ceviz yağı cildi de besliyor

Ceviz yağı kuru ciltlerde yumuşatıcı ve besleyici etkiye sahiptir.

14 Eylül 2018 Cuma 18:43
Ceviz yağı cildi de besliyor

Doğal nemlendiricidir. Saç diplerini ve saçları besler. Ayrıca romatizmaya da iyi gelir. Güneşin yakıcı etkisinden korur. Bronzlaştırıcı olarak kullanılır. Eskiden bronzlaşma matah bir şey, sağlık ihtiyacı sanılırdı. Artık biliniyor ki, deri kanserine zemin hazırlıyor. Onun için güneşte fazla kalarak yanmaktan kaçının. Ceviz yağı haricen cilde masaj şeklinde uygulanır.

Koli basiline karşı tarçın, yanmaya karşı ceviz yağı...

Mevsim şartları koli basilinin azgınlaştığı günleri getirdi. Tarçın, E-coli bakterisinin vücutta yayılmasını engeller. Mideyi düzene sokar. Kusmayı engeller. Hatta bal ya da limon suyuyla birlikte alındığında boğazdaki yanmaları keser.

İstanbul, Marmara sahillerinde denize girecek olursanız, koli bakterisi tehlikesi olabileceğini asla aklınızdan çıkarmayın. Diğer taraftan, güneş altında uzun süre kalıp derinizi yakmamalısınız. Bir sürü kimyasal maddenin karışımı kozmetik sanayii ürünlerini sürerek korunmak yerine en doğal olanını seçmek de elinizde. Ceviz yağı bunun için birebirdir..

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 18:43
  1. İstanbul
  2. ceviz yağı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Acıtmayacak diyerek gitmeyin çocuğunuzla diş hekimine...
    1. Acıtmayacak diyerek gitmeyin..
    2. Zeytinyağının inanılmaz faydaları
    3. Ödeme iyi gelen yiyecek ve içecekler
    4. Parti meclisi toplandı! CHP'de sağ-sol..
    5. Tıpkı parmak izi gibi...
    6. MİT'in yakaladığı 9 teröristten ilk..
    7. Avrupa borsaları yükselişle tamamlandı
    8. Böyle ceza görülmedi! Leipzig'da..
    9. Pizza hamuru nasıl yapılır?
    10. CHP PM sona erdi! Muharrem İnce'nin..
    11. Peygamber Efendimiz çocukları nasıl..
    12. Konya'da korkunç kaza: Ölü ve..
    13. Çocukları ateşe atmayın
    14. Alaca çorba tarifi
    15. "Kombi hırsızlığı" operasyonu: 2..
    16. Çakıl taşı ile paspas nasıl yapılır?
    17. Evlilik çaba ister
    18. Cam eşyalardaki etiketi çıkarmak için..
    19. Mantı Festivali ile 2 ton mantı 10 bin..
    20. DS 3 Crossback: İleri teknolojinin..
    Anayasa mahkemesi 'Ayasofya' kararını açıkladı
    Anayasa mahkemesi 'Ayasofya' kararını açıkladı
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Kimler 3 bin 600 günle emekli olabilir? Emekli olmak için hangi şartları yerine getirmek gerekiyor? Nasıl emekli olunur?
    Kimler 3 bin 600 günle emekli olabilir? Emekli olmak için hangi şartları yerine getirmek gerekiyor? Nasıl emekli olunur?
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir

    Günün Karikatürü

    14 Eylül 2018
    Mescidi mağazaya çevirdiler
    Mescidi mağazaya çevirdiler
    Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
    Merkez Bankası faiz kararını açıkladı