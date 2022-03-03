Ceviz suyu içmenin faydaları nelerdir? Cevizi suda 1 gece bekletip içerseniz

Ceviz suyu nedir?

Ceviz suyu, uyku problemi çekenler için de önemli bir içecektir. Sakinleştirici etkisi ile uyumadan önce içilen ceviz suyu, daha kaliteli bir uykuya dalmanıza yardımcı olur. Kan şekerini dengeler ve kan akışını hızlandırır. Böylece, kendinizi daha enerjik ve dinç hissedersiniz.

Ceviz suyu nasıl yapılır?

Akşamdan cevizlerin kalın kabuğunu kırın, ortaya çıkan ceviz içlerini 1 bardak suyun içine atın ve sabaha kadar bu şekilde bekletin. Sabah uyanır uyanmaz, ağzınızı ve dişlerinizi temizledikten sonra ceviz suyunuzu için. İçtikten sonra bardakta kalan ceviz içini de yemeyi unurmayın.

Ceviz suyunun faydaları

Kalp sağlığına iyi gelir. Kalbe fazlasıyla iyi olduğu bilinen ceviz suyu kalp fonksiyonlarını düzenler ve kalp sağlığını arttırır. Ayrıca kalp damarlarının iyi işlemesine de yardımcı olur.

Ceviz suyunun en bilinen özelliği kolesterolü ciddi seviyede düşürmesidir. Aç karna içilen 1 bardak ceviz suyunun kolesterol seviyesini dengeleyici özelliği vardır. İçerdiği faydalı vitaminler sayesinde kolesterol seviyesini dengeleyerek kalp sağlığına da bir kere daha yarar ve kalp krizi riskini azaltır.

Kilo vermeye yardımcı olur. Ceviz suyu cevizin içindeki kilo vermeye yardımcı sağlıklı yağ özlerini suya salmasından dolayı, kilo vermeye yardımcıdır. Kilo verme sürecinde düzenli tüketeceğiniz ceviz suyu yağ yakımını hızlandırır.

Karaciğeri güçlendirici vitaminlere sahiptir. Hormonları dengeler ve bu şekilde karaciğer daha da güçlenir.

Tiroit hastalığı olan kişiler de bol bol ceviz suyu tüketmelidir çünkü tiroide iyi gelir.

Sinir sistemini düzenler. Böylece anti-stres özelliği yaratır denilebilir. Sinir sisteminizi işlemesi gerektiği yönde düzene sokarak sizi rahatlatır.

Ceviz suyunu düzenli tükettiğinizde cildinizin neme doygun, daha canlı ve parlak olmaya başladığını hissedersiniz.

Saça da oldukça yararlı olan ceviz suyu, saç dökülmelerini azaltır.

Regl ağrılarını azaltır.

İçerdiği zengin içerikler sayesinde kişiye enerji verir.

Kanseri önler. Cevizin tek başına da kanseri önleyici özelliği olduğu bilinen bir şeydir ve ceviz suyunun da kanseri önleyici bir etkisi vardır.

Mantar, sedef ve egzama gibi cilt hastalıklarını iyileştirir.

Demans, Alzheimer gibi hastalıklarda olumlu etkisi gözlemlenir.

Emzirme dönemindeki anneler için faydalıdır. Gelen sütün daha fazla ve yararlı gelmesini sağlar.

Kırılan ve soyulan tırnakların yapısını güçlendirir.

Cevizi suda 1 gece bekletip içerseniz hastalıklara derman oluyor!

Yorgunluk, gerginlik, halsizlik gibi problemleri azaltır. Hayat kalitenizi yükseltir. Kolesterolü dengeler. Bu özelliği ile kalp ve damar hastalıkları için önemli bir yardımcıdır. İçeriğindeki folik asit, bitkisel Omega-3 ve magnezyum gibi vitaminlerle kalp krizi geçirme riskini de düşürür. Kan şekerini dengeler ve kan akışını hızlandırır. Böylece, kendinizi daha enerjik ve dinç hissedersiniz.

Ayrıca;

Cildin yumuşamasını, sıkılaşmasını ve daha sağlıklı bir görünüm kazanmasını sağlar. Sivilce ya da akne gibi cilt problemlerinin tedavisinde de kullanılır. Tırnakların ve saçların güçlenmesi için bakım ürünü olarak da kullanılır. Ceviz suyu, uyku problemi çekenler için de önemli bir içecektir.