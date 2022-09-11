Laz böreği tatlısı tarifi nasıl yapılır? Rize hopa Laz böreği tarifi ve püf noktaları nelerdir?

Laz böreğini daha önce denemediyseniz bu tarifler tam size göre. Adı börek olduğu için genellikle tuzlu sanılsa da Laz böreği nefis tatlılar arasında bulunuyor. Karadeniz bölgesinin en sevilen tatlılarından olan bu böreğin içerisine muhallebi giriyor ve lezzetine lezzet katıyor. Laz böreği tarifini merak ediyor ve denemek istiyorsanız işte kolay ve pratik püf noktları ile Laz böreği tarifleri...

Laz böreği anavatanı

Ülke genelinde Laz böreği olarak bilinen tatlının Hopa yöresine ait olduğunu vurgulayan Akyürek, "Araştırmalarımız sırasında Laz böreğinin geçmişinin 200 yıl öncesine dayandığını öğrendik. Kayıtlarda, daha çok özel günlerde misafirler için hazırlanan tatlı olduğu bilgisi de yer alıyor.

LAZ BÖREĞİ TARİFİ

Malzemeler

Hamuru İçin:

1 çay bardağı yoğurt (suyu ile birlikte)

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı su

1 çay kaşığı tuz

½ paket kabartma tozu

2 adet yumurta

4 su bardağı un

Muhallebisi için:

5 su bardağı süt

2 adet yumurta sarısı

4 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı nişasta (mısır veya buğday nişastası)

1 su bardağı toz şeker

½ adet limon kabuğu rendesi

Şerbeti için:

1,5 su bardağı toz şeker

1,5 su bardağı su

1 tatlı kaşığı limon suyu

Tezgahı Unlamak İçin:

1 su bardağı nişasta (mısır veya buğday nişastası)

Yağlamak İçin:

1 çay bardağı eritilmiş tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

Yapılışı

Şerbeti için su ve şekeri, şeker eriyene kadar karıştırın ve kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra limon suyunu ekleyin ve kısık ateşte şerbet kıvamını alana kadar pişirin ve ocağın altını kapatıp oda sıcaklığında soğumaya bırakın.

Baklava hamurunu hazırlamak için geniş bir kasede sulu yoğurt, sıvı yağ, su, tuz, kabartma tozu ve yumurtayı güzelce karıştırın.

Bu karışımın üzerine yavaş yavaş ekleyerek, hamur ele yapışmayan bir kıvama gelene kadar yoğurun.

Hamurun tezgaha yapışmaması için nişasta serpiştirin ve yoğurduğunuz hamuru 18 eşit bezeye bölün.

Muhallebisi için; ayrı bir kasede 1 su bardağı süt, yumurta sarıları, vanilin, nişasta, un ve limon kabuğu rendesini karıştırın.

Geriye kalan 4 su bardağı sütü tencereye aktarın. Üzerine 1 su bardağı toz şekeri de ekledikten sonra ocağın altı açıkken, şeker eriyene kadar karıştırın.



Tencerede ısınan sütlü karışımdan bir kepçe süt alın ve kasede hazırladığımız yumurtalı karışımın içerisine azar azar ekleyerek ısılarını eşitleyin.

Isıları eşitlenen karışımları birleştirelim. Kasedeki karışımı azar azar tencereye ekleyin ve sürekli olarak karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Piştikten sonra ocaktan alıp, ılımaya bırakın.

Tezgaha tekrar nişasta serpiştirin. Tüm bezeleri incecik olacak şekilde açın.

Yağladığınız, fırına dayanıklı fırın kabının içerisine yufkayı yerleştirin. İlk yufkanın dışarıya doğru taşmasına izin verin.



Eritilmiş tereyağı ve sıvı yağ karışımı ile ilk yufka katını fırça yardımıyla yağlayın.

17 katın her katını yağlayarak fırın kabınıza dizin.

Hazırladığınız muhallebi karışımını yufkaların üzerine dökün.

İlk katın taşan yufkalarını içe doğru katlayın.

Üzerine son yufka katını da ekledikten sonra son kez yağlayın ve dilimleyin.

170 derece ısıtılmış fırında kızarana kadar 30 dakika pişirin.

Fırından çıkardığınız Laz böreğinin ilk sıcaklığı geçtikten sonra soğumuş olan şerbeti üzerine gezdirin.

Hopa Laz Böreği tarifi

Karadeniz sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden coğrafi işaret tescilli ‘Hopa Laz böreği’nin yapılışındaki püf noktalar, Artvin’de açılan kursla kadınlara öğretilmeye başlandı. Kurulacak kadın kooperatifi ile seri üretime geçilmesi planlanan Laz böreği, Türkiye’nin dört bir yanına gönderilecek. Karadeniz Bölgesi’nde özenle açılan yufkaların arasında konulan muhallebi ile şerbetli ya da şerbetsiz yapılan tatlı türü Laz Böreği, sofraları süslüyor. Artvin’in Hopa ilçesinde şerbetsiz, bol muhallebi, karabiberli tarifle hazırlanan Hopa Laz böreği de damaklarda ayrı bir tat bırakıyor.

Hopa Ticaret ve Sanayi Odası'nın girişimleriyle Türk Patent ve Marka Kurumu'nca tescillenerek coğrafi işaret belgesi alan Hopa Laz böreğinin yapılışındaki püf noktalar da ilçede hazırlanan proje ve açılan kursla kadınlara öğretilmeye başlandı.

Çıtır çıtır yufkaların arasında yoğun kıvamlı muhallebinin tadıyla damaklarda iz bırakan görüntüsüyle de misafirlerinizi şaşırtacak olan Laz böreği, Karadeniz mutfağının vazgeçilmez tarifi. Yufka, tereyağı, muhallebi ve şerbet ile yapılan bir tatlı çeşididir. Türkiye'de Doğu Karadeniz bölgesinde ve özellikle Lazların yaşadığı Artvin ve Rize illerinde yapılır. Yunanistan'da ise "sütlü börek" anlamına gelen galaktobureko adıyla, yufka yerine irmik lapası kullanılarak yapılır. Karadenizli yemek vloggerı Hayriye Teyze ve kızı Yelda'dan muhallebisinden şerbetine püf noktalarıyla yöresel laz böreği tarifi:

Hamuru için;

3 kase un

1 kase yoğurt

1 yumurta

1 kase yoğurt

½ çay bardağı sıvıyağ

1 tatlı kaşığı sirke

tuz – su

mısır nişastası (açmak için)

muhallebesi için;

1,5 lt süt

1 kase şeker

2 yumurta

8 kaşık un

Şerbeti için;

2 kase şeker

2,5 kase şeker

Yarım limonun suyu

üzeri için

300 gr tereyağı

FARKLI LAZ BÖREĞİ TARİFİ:

MALZEMELER

Hamuru için;

1 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

1 çay bardağı su

2 adet yumurta

4 su bardağı un

1/2 paket kabartma tozu

Muhallebisi için;

5 su bardağı süt

2 adet yumurta sarısı

4 yemek kaşığı un

1 su bardağı toz şeker

1/2 adet limon kabuğu rendesi

1 yemek kaşığı nişasta

Şerbeti için;

1,5 su bardağı toz şeker

1,5 su bardağı su

1 tatlı kaşığı limon suyu

Yağlamak için;

1 çay bardağı eritilmiş tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

YAPILIŞI

Tatlının hamurunu hazırlamadan önce şerbeti hazırlayarak işe başlamalısınız. Suyun içerisine şeker ve limon suyunu ekleyin şeker eriyene kadar karıştırdıktan sonra kaynamaya bırakın.

Geniş bir kaseye sulu yoğurt, sıvı yağ, su, kabartma tozu ve yumurtayı ekleyerek karıştırın. Karışımın içerisine unu da ekleyerek güzelce yoğurun.

Hazırladığını hamuru 18 eşit parçaya bölün.

Sonrasında muhallebiyi hazırlayabilirsiniz. Bir kasede 1 su bardağı süt, yumurta sarıları vanilin, nişasta, un ve limon kabuğu rendesini karıştırın. Geriye kalan sütü tencereye aktarın. Üzerine şekeri ekleyerek ocağın altını açın ve şeker eriyene kadar karıştırın.

Hazırladığınız bu sütü, yumurtalı karışımın içerisine kepçeyle azar azar ekleyerek ısılarını eşitleyin. Isıyı eşitledikten sonra muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Pişen muhallebiyi ocakta alıp, ılımaya bırakın.

Tezgahın üzerine nişasta serperek hazırladığınız bezeleri incecik olacak şekilde açın.

Pırın tepsinini yağlayarak açtığınız yufkaları yerleştirin. İlk yufkanın tepsinin kenarlarına taşacak şekilde yerleştirin.

Eritilmiş tereyağ ve sıvı yağ karışımını yufkaların üzerine fırçayla sürün.

17 kat yufkaları hazırladıktan sonra muhallebiyi üzerine dökün.

İlk kattaki yufkanın taşan kenarlarını içe doğru katlayın.

Son kalan yufkayı da muhallebinin üzerine ekledikten sonra yağlayarak, dilimleyin.

Önceden ısıtılmış 170 derece fırını 30 kadar pişirdikten sonra ılık hale gelen böreğe şerbeti ekleyerek, servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun...