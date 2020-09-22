  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel "Ceviz Ağacı" uluslararası prömiyerini "42. Moskova Film Festivali"nde gerçekleştirecek
Aktüel

"Ceviz Ağacı" uluslararası prömiyerini "42. Moskova Film Festivali"nde gerçekleştirecek

Yeniakit Publisher
2020-09-22 13:07:46 -
"Ceviz Ağacı" uluslararası prömiyerini "42. Moskova Film Festivali"nde gerçekleştirecek

İSTANBUL (AA) - Senaristliğini ve yönetmenliğini Faysal Soysal'ın üstlendiği "Ceviz Ağacı" filminin uluslararası prömiyeri, 3-10 Ekim'de gerçekleştirilecek "42. Moskova Film Festivali"nde yapılacak.

Soysal'ın ikinci uzun metrajı olan, Türkiye-İran ortak yapımı film, aynı zamanda "27. Adana Altın Koza Film Festivali"nden 2 ödülle döndü.

Jüri başkanlığını Füsun Demirel'in yaptığı festivalde, "Ceviz Ağacı" filmi "En İyi Film Müziği" ve "En İyi Erkek Oyuncu" ödüllerine değer görüldü.

Başrollerinde Serdar Orçin ve Sezin Akbaşoğulları'nın yer aldığı filmin müziklerini, Almanya'da yaşayan İran asıllı Payam Azadi yaptı.

Soysal ile online olarak buluşarak 6 ay boyunca film müzikleri üzerine çalışan Azadi, ilk defa bu filmde bir yönetmenle uzun süreli ve derinlemesine bir film müziği yolculuğuna çıktığını belirtiyor.

Filmin hikayesi ise kısaca şöyle:

"Birçok açıdan silik ve pasif bir karaktere sahip edebiyat öğretmeni Hayati, karısı tarafından hor görülüp terk edilir. Bir süre sonra kasabada kimliği belirlenemeyen bir kadın cesedi bulunur. Hayati cesedin karısına ait olmadığını bilmesine rağmen suçlamaları kabul edip başkasının işlediği cinayeti üstlenir."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yeşiller Partisi kuruldu
Siyaset

Yeşiller Partisi kuruldu

Emine Özkan ve Koray Doğan Urbarlı’nın eş sözcülüğünde bugün Yeşiller Partisi kuruldu.
Yunanistan'dan önemli Türkiye duyurdu: Yakınız!
Gündem

Yunanistan'dan önemli Türkiye duyurdu: Yakınız!

Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilimle ilgili Atina’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Yunanistan hükümet sözcüs..
Türk profesörden korkutan sözler! Niğde için volkan uyarısı
Dünya

Türk profesörden korkutan sözler! Niğde için volkan uyarısı

Niğde'de yaşanan peş peşe depremlerin ardından bölge için volkan uyarılar yapıldı.
Satılık 2016 model Renault Megane
Satılık 2016 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı