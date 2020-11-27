Çeviköz Rum ağzıyla konuştu! Maraş’ın açılması CHP’ye batmış!

Dışişleri Bakanlığı 2021 Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde konuşan Çeviköz, Kapalı Maraş’ın açılmasını eleştirerek, “Kıbrıs’ta yediğiniz haltları da anlatıyorum, dinleyin” ifadelerini kullandı. Bunun üzerine AK Parti Komisyon üyeleri tepki gösterirken, karşılıklı bir süre atışma yaşandı. AK Parti Milletvekili Uğur Aydemir, Çeviköz’e “Sen bize anlatacağına git, Biden’a anlat, Biden seni bekliyor git” dedi. Türkiye’nin komşularının toprak bütünlüğüne saygı duymadığını da ileri süren Çeviköz, AK Partili vekillere yönelik ise “parazit ve trol” ifadesini kullandı.