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Siyaset Çeviköz Rum ağzıyla konuştu! Maraş’ın açılması CHP’ye batmış!
Siyaset

Çeviköz Rum ağzıyla konuştu! Maraş’ın açılması CHP’ye batmış!

Son dönemde Türkiye’nin dış politikasına yönelik yaptığı skandal açıklamalarla gündeme gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Başdanışmanı Ünal Çeviköz, dün de TBMM’de bu tutumunu sürdürdü.

Yeniakit Publisher
2020-11-27 10:34:00 -
Çeviköz Rum ağzıyla konuştu! Maraş’ın açılması CHP’ye batmış!

Dışişleri Bakanlığı 2021 Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde konuşan Çeviköz, Kapalı Maraş’ın açılmasını eleştirerek, “Kıbrıs’ta yediğiniz haltları da anlatıyorum, dinleyin” ifadelerini kullandı. Bunun üzerine AK Parti Komisyon üyeleri tepki gösterirken, karşılıklı bir süre atışma yaşandı. AK Parti Milletvekili Uğur Aydemir, Çeviköz’e “Sen bize anlatacağına git, Biden’a anlat, Biden seni bekliyor git” dedi. Türkiye’nin komşularının toprak bütünlüğüne saygı duymadığını da ileri süren Çeviköz, AK Partili vekillere yönelik ise “parazit ve trol” ifadesini kullandı.

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Yorumlar

vaayy be

Derler ki;Tüm Müslüman ve Türk düşmanı ülkelerin hepsinde şöyle bir atasözü varmış:'Müslümanları ve Türkleri yok etmek için kendi cesaretin yoksa da bir C H P'nde mi yok?'..:-))
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