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Çevdosan’dan ‘Lider Çocuk Kampı Projesi’ne destek

Mersin Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Lider Çocuk Kampı ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında öğrencilere sertifikaları verildi.

30 Nisan 2019 Salı 16:31
Çevdosan’dan ‘Lider Çocuk Kampı Projesi’ne destek

Mersin Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Lider Çocuk Kampı ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında öğrencilere sertifikaları verildi.


Mersin Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 2019 yılında öğrencilere yönelik ‘Sıfır Atık’ temalı kamp programı kapsamında öğrencilere sertifikaları verildi. ‘Sıfır atık’ kamp programında Çevdosan atık toplama ve ayrıştırma fabrikasını ziyaret eden öğrenciler, burada geri dönüşümün çevreye kazanımlarını öğrendi. Lider Çocuk Kampı Sıfır Atık Projesinin sertifika törenine Mersin İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, İl Müdür Yardımcısı Mustafa Nevzat Zayim, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden Şube Müdürü Murat Kuş, Çevdosan Genel Müdürü Emre Akbaş, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden Mustafa Sarı ve çok sayıda öğrenci katıldı. Törende konuşan Genel Müdür Emre Akbaş, "Lider Çocuk Kampı Projesi kapsamında fabrikamızda öğrencilere ‘sıfır atık’ ile ilgili verdiğimiz eğitim bizleri çok memnun etti. Geri dönüşümün doğa için ne kadar faydalı bir oluşum olduğunu çocuklarımıza küçük yaşlarda anlatmamız gerekiyor. Bu projenin içinde yer almaktan dolayı mutlu olduğumuzu ifade ederek, projede emeği olan herkese şahsım ve Çevdosan adına teşekkürlerimi sunarım" dedi.


Tören yapılan sunumlar ve sertifika takdiminin ardından son buldu.

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Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 16:31
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