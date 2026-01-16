Cevdet Yılmaz’dan Lefkoşa’da dünyaya rest: "Kıbrıs Türkü asla yalnız değildir!"

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Lefkoşa'ya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ercan Havalimanı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Kıbrıs Türk halkının huzuru için yorulmadan çalıştıklarını belirten Yılmaz, "Bizim için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemen eşitliğinin yanı sıra kalkınması da milli bir davadır" dedi. Türkiye'nin her zaman adadaki kardeşlerinin yanında olacağını vurgulayan Yılmaz, "Başka birtakım ülkeler, güçler ve çevreler ne derlerse desinler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları, Kıbrıslı Türkler asla yalnız değillerdir" ifadelerini kullandı.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU

Kıbrıs meselesinde tek gerçekçi çözümün iki devletin varlığının tanınması olduğunu ifade eden Yılmaz, adil bir çözümün anahtarının KKTC’nin egemen eşitliğinin tescil edilmesi olduğunu söyledi. Yarım asra ulaşan izolasyonlara son verilmesi gerektiğini kaydeden Yılmaz, "Bunun asgari tezahürü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile doğrudan uçuşların, doğrudan ticaretin ve doğrudan temasların önünün bir an evvel açılmasıdır" şeklinde konuştu.

RUM KESİMİNE SERT TEPKİ: "SÖZLERİ YOK HÜKMÜNDEDİR"

Rum kesiminin Avrupa Birliği dönem başkanlığını kullanarak ortaya koyduğu tutumu eleştiren Yılmaz, Türk askerine yönelik ifadeleri reddettiğini açıkladı. Yılmaz, "Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Avrupa Birliği dönem başkanlığı vesilesiyle düzenlenen törenlerde ülkemizin adadaki askeri varlığına dair yapılan tanımları da şiddetle kınıyoruz ve reddediyoruz, yok hükmünde görüyoruz" dedi. Eleştiri yapanların tarihteki mezalime bakması gerektiğini belirten Yılmaz, hakikatlerin üstünün örtülemeyeceğini vurguladı.

ENERJİDE TÜRKİYE ROLÜ VE MALİ PROTOKOLLER

Enerji konusunda aklın yolunun bir olduğunu ve adanın Avrupa sistemine entegrasyonunun Türkiye kanalıyla mümkün olduğunu hatırlatan Yılmaz, İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolleri kapsamında tarihin en büyük bütçeli programlarının uygulandığını söyledi. Geçen yıl 21 milyar liralık bir program yürüttüklerini belirten Yılmaz, Lefkoşa Devlet Hastanesi gibi dev projelerin Kıbrıs Türkü'nün sağlık alanındaki eksiklerini tamamlayacağını ifade etti.