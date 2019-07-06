Cevat Genç kimdir nereli ve kaç yaşında? Maden Tetkik ve Arama Genel Müdür Yardımcısı Cevat Genç Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararlarına göre; Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdür Yardımcısı Cevat Genç atandı. Peki Cevat Genç kimdir nereli ve kaç yaşında? İşte Cevat Genç biyografisi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararlarına göre; Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdür Yardımcısı Cevat Genç atandı. Peki Cevat Genç kimdir nereli ve kaç yaşında? İşte Cevat Genç biyografisi. 31.05.1966 tarihinde doğan Cevat Genç Trabzon Sürmenelidir. Eğitim 1989 - Hacettepe Ün. Zonguldak Müh. Fak. Maden Mühendisliği Bölümü Bulunduğu Görevler 1993 - Emniyet Genel Müdürlüğü ( Samsun İl Müdürlüğü - G.İ.Memur ) 1994 - Maden İşleri Genel Müdürlüğü ( İzleme ve Değerlendirme Şubesi - Denetleme Görevi ) 1999 - MTA Genel Müdürlüğü Orta Anadolu II.Bölge Müdürlüğü (Konya) ( Mühendis ) 2006 - Maden İşleri Genel Müdürlüğü ( Sicil Şubesi – Denetmen ) 2007 - MTA Genel Müdürlüğü Orta Anadolu II.Bölge Müdürlüğü (Konya) ( Mühendis ) 2010 - MTA Genel Müdürlüğü Orta Anadolu II.Bölge Müdürlüğü (Konya) ( Bölge Müdür Yardımcısı) 2011 - MTA Genel Müdürlüğü Orta Anadolu II.Bölge Müdürlüğü (Konya) ( Bölge Müdürü ) 2017- MTA Genel Müdür Yardımcısı

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