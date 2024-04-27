Cevapları kiliseye gidenleri kızdırdı! Robot rahip aforoz edildi

Robot rahip 'Peder Justin', kendisini ABD’nin en büyük 'Katolik savunuculuk ve müjdeleme havariliği' olarak tanımlayan ABD merkezli dini ağ platformu Catholic Answers tarafından cemaatin ihtiyaçlarına çevrim içi olarak hizmet vermesi için geliştirildi. Ancak, robot rahip verdiği cevaplarla kiliseye gidenleri kızdırınca, 24 saat içinde aforoz edildi.

Catholic Answers Başkanı Christopher Check, artık “Peder Justin’i sadece Justin haline getirdiklerini” söyledi.

Bu hamlenin cemaatten gelen tepkiler üzerine yapıldığını söyleyen Check, “Son zamanlarda, Catholic Answers’daki meslektaşlarım ve ben, yapay zeka uygulamamız ‘Peder Justin’ ile ilgili bir başka yeni teknoloji hakkında çok sayıda yararlı geri bildirim aldık. Yapay zeka karakterinin bir rahip olarak temsil edilmesine yönelik eleştiriler yaygındı.” dedi.

Check, “Bu uygulama bir rahip, öğretmen ya da ruhani danışmanla insani etkileşimin yerini tutmasa da, kullanıcılarımızın Katolik inancının öğretilerini daha iyi anlamalarına ve ifade etmelerine yardımcı olacak değerli bir araç olabileceğine inanıyoruz. Ancak, pek çok kişi bu seçimle ilgili endişelerini dile getirdi. Bu endişeleri duyuyoruz. Ancak karakterin Katolik inancıyla ilgili sorulara verdiği yanıtlarla amacından uzaklaşmasını istemiyoruz” dedi.

Catholic Answers’dan Chris Costello, robot rahip hakkında “Kullanıcılarımızın yapay zekayı bir insanla karıştırmayacağından eminiz. Onun laik olduğunu söylemeyeceğiz, çünkü o hiçbir zaman gerçek bir rahip olmadı” diye ekledi.

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