Cevap veremedi! Ekrem, Nagehan’a fırçayı bastı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katıldığı bir TV programında Nagehan Alçı’nın sorusuna verdiği yanıt gündem oldu.

BB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün (1 Mart) Habertürk TV’nin konuğu oldu. Adaylık ile ilgili sorularda tavrının aynı olduğunu belirteren İmamoğlu, “Görevimin başında olduğumu söyledim” dedi. Nagehan Alçı da İmamoğlu’na, “Kemal Bey size gelse, ‘Ben mi çok oy alırım, sen mi’ dese, ne dersiniz?” sorusunu yöneltti. İmamoğlu’nun verdiği, “Nagehan Hanım, müsaade edin Kemal Bey’le arama girmeyin, o bizim konumuz olsun” yanıtı sosyal medyada da gündem oldu.

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