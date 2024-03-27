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Gündem Cevap ver Ekrem! 50 milyon dolarlık villaları ne sattın da aldın?
Gündem

Cevap ver Ekrem! 50 milyon dolarlık villaları ne sattın da aldın?

Yeniakit Publisher
2024-03-27 16:30:00 - 2024-03-27 16:54:12

Yeni Akit yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Sarıyer ilçesinde ortaya çıkan 3 villasına ait zor sorular yöneltti.

Akit TV'deki Manşetlerin Dili programında konuşan Karahasanoğlu, İmamoğlu'nun Sözcü TV canı yayınında Uğur Dündar'a konuk olduğu programı eleştirdi.

Dündar'ın İmamoğlu'na kamuoyunun cevabını aradığı hiçbir soruyu sormadığını belirten Karahasanoğlu, Turgut Altınok'un mal varlığını iddialarla gündeme getirenlerin söz konusu CHP'li İmamoğlu olunca riyakar davrandıklarını söyledi.

CHP'deki skandal para sayma görüntülerinin de Dündar tarafından programda araştırılmadığını ifade eden Karahansanoğlui İmamoğlu'nun Sarıyer'de ortaya çıkan, İmamoğlu A.Ş.'ye ait olduğunu söylediği villalara ilişkin, "50 milyon dolarlık villaları ne sattın da aldın? Maaşından mı biriktirin? Buna cevap ver." dedi. 

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Yorumlar

İş bankası memuru

Chplilerin beğenmediği Afgan ve Pakistan vatandaşların paralarıyla kurulan iş bankasından hortumlamıştır.

zekai

50 milyar dolar nedir yahu? abartılı suçlama aklamadır!...
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