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Cevad Zarif'ten sert tepki! Başarısız oldunuz

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Zarif, Fransa, Almanya ve İngiltere'nin Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yönelik saldırıdan İran'ı sorumlu tutmasına tepki göstererek, 3 Avrupa Birliği (AB) ülkesinin nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmede başarısız olduğunu ileri sürdü.

24 Eylül 2019 Salı 09:43
Cevad Zarif'ten sert tepki! Başarısız oldunuz

Zarif, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Fransa, Almanya ve İngiltere'nin 14 Eylül'de Saudi Aramco'ya düzenlenen saldırıdan İran'ı sorumlu tutmasını eleştirdi.

Almanya, Fransa ve İngiltere'nin ABD'nin izni olmadan nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getiremediklerinin Mayıs 2018'den bu yana açık bir şekilde ortaya çıktığını savunan Zarif, "3 AB ülkesi ABD'nin ayrılmasından sonra nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmede başarısız olmuşlardır. Bu sorun; bağımsız yol izlemek için güçlü irade sergilemek, ABD'nin içi boş iddialarını papağan gibi tekrarlamamak ve nükleer anlaşmaya uymak ile çözülebilir." ifadelerini kullandı. 

İran Dışişleri Bakanı Zarif, AB ülkelerinin yeni nükleer anlaşmaya ilişkin açıklamaları konusunda da, "Mevcut anlaşmaya uyulmadan hiçbir şekilde yeni bir anlaşmaya olmayacaktır." görüşünü paylaştı. 

Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurul görüşmelerine katılmak üzere New York’ta bulunan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson dün ortak bir açıklama yayımlamıştı

Açıklamada, "İran'ın bu saldırının sorumluluğunu taşıdığı açıktır. Başka bir makul açıklama yoktur. Daha fazla detaya ulaşmak için yürütülen soruşturmayı destekliyoruz." ifadesi kullanılmıştı.

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Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 09:43
  1. fransa
  2. iran
  3. almanya
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