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Cevad Zarif'ten sert mesajlar! 'DAEŞ'i ABD ortaya çıkardı'

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Amerika Birleşik Devletleri'nin terörle mücadele altında DAEŞ'i ortaya çıkardığını açıkladı.

09 Kasım 2018 Cuma 18:05
Cevad Zarif'ten sert mesajlar! 'DAEŞ'i ABD ortaya çıkardı'

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin "terörizmle mücadele" adı altında yürüttüğü savaşın DAEŞ ve El Kaide bağlantılı diğer terör örgütlerini ortaya çıkardığını söyledi.

Zarif, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD'nin Asya ve Ortadoğu'da "terörizmle mücadele" adı altında yürüttüğü savaşı eleştirdi.

DAEŞ ve El Kaide ortaya çıktı

ABD'nin "terörizmle mücadelesinde" 500 binden fazla insanın öldüğünü ve sadece 2016 yılından bu yana 110 bin kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Zarif, bu doğrultuda atılan adımların Irak, Libya, Yemen ve Suriye gibi ülkelerin yıkılmasına yol açtığını savunarak, DAEŞ ve El Kaide bağlantılı diğer terör örgütlerini de ortaya çıkardığını savundu.

Zarif, söz konusu savaşın ABD'li vergi mükellefleri için sadece 5 trilyon 600 milyar dolar ek maliyet doğurduğunu aynı zamanda 7 bin vatandaşının da ölümüne yol açtığını söyleyerek, Ortadoğu için oluşturduğu bedelin ise tahminlerin ve değerlendirmelerin çok ötesinde olduğunu kaydetti.

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 18:05
  1. DAEŞ
  2. ABD
  3. İran

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  • ahmetahmet4 dk önce
    kesinlikle dogru... haydut ABD en buyuk musluman kaatili, islam tarihi kaatili, ortadogu kaatili
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