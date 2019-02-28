0553 313 94 23

Cevad Zarif'in istifası ülkeyi derinden sarstı! Paralel yapı İran'da devrede

İranlı siyaset uzmanı Nevid Cemşidi, Cevad Zarif'in diplomatik alanda zorda bırakılan politikalar nedeniyle istifa kararı aldığını belirterek, ülkede kasıtlı ve sistematik olarak paralel yapılar kurulduğunu iddia etti.

28 Şubat 2019 Perşembe 20:53
Cevad Zarif'in istifası ülkeyi derinden sarstı! Paralel yapı İran'da devrede

İranlı politika uzmanları ve siyasetçiler, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in, muhafazakar kanadın yoğun baskısı, dış siyasete yönelik müdahaleler ve sürekli olarak kendisini diplomatik alanda zorda bırakan politikalar nedeniyle istifa kararı aldığı görüşünde.

İranlı uzmanlar ve siyasetçiler, Dışişleri Bakanı Zarif'in Salı günü Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından reddedilen tartışmalı istifasını, bu kararın perde arkasını ve ardından görevine geri dönmesini değerlendirdi.

Siyaset uzmanı Nevid Cemşidi, İran'ın dış siyasetinde başından itibaren kasıtlı ve sistematik olarak paralel yapılar kurulduğunu ve ülkedeki mevcut kurumlardan hiçbirinin dış siyaseti belirleyemediğini belirtti.

"Dış siyasette mutlak bir iradesi yok"

BM'deki görevinden Ruhani hükümetinde yer alışına ve nükleer anlaşmaya kadar Zarif'in İran dış siyasetinde belirleyici rol oynadığını dile getiren Cemşidi, şöyle konuştu:

"İran rejimi, dünya ile irtibat kurmak ve ilişkileri yumuşatmak istediği zaman Zarif'i öne çıkarıyor. Diğer türlü Kasım Süleymani ve onun gibi diğer isimler daha aktif. Yapılacak görüşme gizli ve açıklanmaması gerekiyorsa Ali Ekber Velayeti katılıyor. Ancak bunların hiçbirinin dış siyasette mutlak bir iradesi yok."

"Ülkeyi tehdit etmedikleri yönünde..."

İranlı siyaset bilimci Prof. Dr. Sadık Zibakelam, Zarif'in İran'a ılımlı bir imaj kazandırmaya çalıştığına dikkati çekerek, "İran'da cuma hutbesinden önce bir adam çıkıp kürsüde konuşma yapıyor ve Zarif'in bütün itina, zarafet, bilgi ve deneyimiyle Münih Konferansı'nda kimseyle düşmanlık yapmak istemedikleri yönündeki sözlerini boşa çıkarıyor. Zarif'in mutedil bir çizgi tutturmaya çalıştıkları ve hiçbir ülkeyi tehdit etmedikleri yönündeki açıklamaları anlamsız kalıyor" yorumunu yaptı.

Bu arada İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in devletin en üst düzeyinde desteğe sahip olduğunu söyledi.

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 20:53
  1. Ordu
  2. İran
  3. Zarif

YORUM YAZ

  • HalilHalil28 dk önce
    Fetömü

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
  1. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
  2. Trump dünyaya duyurdu: DAEŞ'in..
  3. Saadet Partisi Eyüpsultan mitingi
  4. Ravza Kavakçı Kan: "28 Şubat’ta..
  5. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
  6. Bakan Selçuk: “Geleceğin güçlü..
  7. YTB Başkanı Eren, Paris'te
  8. Sessizliğini bozan Ahmet Davutoğlu..
  9. Elazığ'da trafik kazası: 6 yaralı
  10. Antalyaspor, MKE Ankaragücü maçına hazır
  11. Erdoğan'dan Senegalli mevkidaşına..
  12. Erzurumspor'da Galatasaray maçı..
  13. Türkiye Kupası’nda Akhisarspor yarı..
  14. Irak’ta bombalı saldırı: 1 ölü, 13..
  15. "Geleceğin güçlü Türkiye'sini inşa..
  16. Hamas ve FHKC'den "BM raporu..
  17. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde..
  18. Elazığ’da 2 ayrı trafik kazası: 5..
  19. ABD Senatosundan "İsrail'in Golan..
  20. Akaryakıt tırtıkçılığı yapan çeteye..
  21. Kırıkkale'de otomobil ile tır..
  22. Hakkari’den başlayan TEKNOFEST zinciri
  23. Erdoğan, Senegalli mevkidaşı Sall'i..
  24. Kaza yapan ticari araç şarampole..
  25. Basketbol: Kadınlar Türkiye Kupası
  26. Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale..
  27. Flash TV hayranlarına kötü haber!
  28. "Mart ayında fındık desteğini..
  29. Bingöl’ün 3 ilçesinde okullar tatil..
  30. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal..
Bomba iddia: Yeni parti orada kuruldu
Bomba iddia: Yeni parti orada kuruldu
Yerel seçim öncesi son anket!
Yerel seçim öncesi son anket!
15 Temmuz'da Erdoğan'ı getirmişti... FETÖ'cü çıktı!
15 Temmuz'da Erdoğan'ı getirmişti... FETÖ'cü çıktı!
İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama

Günün Karikatürü

1 Mart 2019
Hergele’ye bir tazminat cezası daha
Hergele’ye bir tazminat cezası daha
AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar