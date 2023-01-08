Cevabını biliyor musunuz? Biyometrik fotoğraflarda gülmek neden yasak?

Ülkemizde kimliklerde ve pasaportlarda biyometrik fotoğraf kullanımı zorunludur. Biyometrik fotoğraflarda poz vermek, gülümsemek ise yasaktır. Bu kuralın neden uygulandığı merak ediliyor. Peki, neden biyometrik fotoğraflarda gülmek yasaklanmış?

Standartlar ICAO tarafından belirlendi

Biyometrik fotoğraflarla ilgili standartları Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) belirliyor. İnsanlar iş seyahati veya gezi amaçlı yurtdışına sıklıkla seyahat ediyor. Yapılan yurtdışı seyahatleri 2000’li yıllara kadar çok önemsenmiyordu.

Habertürk'te yer alan haberde şu ifadeler yer aldı: ABD’de yaşanan 11 Eylül terör olayları ve devamının yaşanmasından sonra yetkililer, biyometrik fotoğraf konusunda tedbiri artırdı.

Ciplerden veriler sağlanıyor

Biyometrik fotoğrafların standartlarını ilk olarak ICAO belirledi. Gelişen teknoloji ile kimlik ve pasaportlar daha akıllı hale geldi. Bugün kimlik ve pasaport gibi belgelerin üzerinde kişiye ait bandrol ve çip bulunuyor.

En doğal hali olmalı

Çip ve bandrol sayesinde kişiye dair tüm verilere gerekirse anında ulaşılabiliyor. Bu yüzden biyometrik fotoğraflara kurallar getirildi. Sistem sizi başkası olarak kayıt etmemek için en doğal halinizi kayıt almaya çalışıyor.

ICAO’nun tavsiye ettiği standartlara göre biyometrik fotoğrafınızda yüzünüz ortada olmalı ve düz bakmalı. Kaşlarınızı çatmamalısınız ve gülmemelisiniz. Ayrıca arka fonun beyaz olması gerekiyor ve çözünürlük 400 dpi olmalı.

Fotoğrafın genel boyutu ise 50 mm x 60 mm ve çehrenin oturduğu alanın yüksekliği 36 mm olmalı.