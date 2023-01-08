  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Cevabını biliyor musunuz? Biyometrik fotoğraflarda gülmek neden yasak?
Yaşam

Cevabını biliyor musunuz? Biyometrik fotoğraflarda gülmek neden yasak?

Biyometrik fotoğraf çektirirken gülmek, kaş çatmak yasaktır. Fotoğrafçılar gülümsemeniz olmadan net görüntünüzü çekmeye çalışır. Peki, ama biyometrik fotoğraflarda neden gülmek yasaktır?

Yeniakit Publisher
2023-01-08 12:42:00 -
Cevabını biliyor musunuz? Biyometrik fotoğraflarda gülmek neden yasak?

Ülkemizde kimliklerde ve pasaportlarda biyometrik fotoğraf kullanımı zorunludur. Biyometrik fotoğraflarda poz vermek, gülümsemek ise yasaktır. Bu kuralın neden uygulandığı merak ediliyor. Peki, neden biyometrik fotoğraflarda gülmek yasaklanmış?

Standartlar ICAO tarafından belirlendi

Biyometrik fotoğraflarla ilgili standartları Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) belirliyor. İnsanlar iş seyahati veya gezi amaçlı yurtdışına sıklıkla seyahat ediyor.  Yapılan yurtdışı seyahatleri 2000’li yıllara kadar çok önemsenmiyordu.

Habertürk'te yer alan haberde şu ifadeler yer aldı: ABD’de yaşanan 11 Eylül terör olayları ve devamının yaşanmasından sonra yetkililer, biyometrik fotoğraf konusunda tedbiri artırdı.

Ciplerden veriler sağlanıyor

Biyometrik fotoğrafların standartlarını ilk olarak ICAO belirledi. Gelişen teknoloji ile kimlik ve pasaportlar daha akıllı hale geldi. Bugün kimlik ve pasaport gibi belgelerin üzerinde kişiye ait bandrol ve çip bulunuyor.

En doğal hali olmalı

Çip ve bandrol sayesinde kişiye dair tüm verilere gerekirse anında ulaşılabiliyor. Bu yüzden biyometrik fotoğraflara kurallar getirildi. Sistem sizi başkası olarak kayıt etmemek için en doğal halinizi kayıt almaya çalışıyor.

ICAO’nun tavsiye ettiği standartlara göre biyometrik fotoğrafınızda yüzünüz ortada olmalı ve düz bakmalı. Kaşlarınızı çatmamalısınız ve gülmemelisiniz. Ayrıca arka fonun beyaz olması gerekiyor ve çözünürlük 400 dpi olmalı. 

Fotoğrafın genel boyutu ise 50 mm x 60 mm ve çehrenin oturduğu alanın yüksekliği 36  mm olmalı.

O ilimizde kar köy yollarını kapattı!
O ilimizde kar köy yollarını kapattı!

Yaşam

O ilimizde kar köy yollarını kapattı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23