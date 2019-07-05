Çetinkaya Köprüsü’ne 82 yıl sonra kapsamlı restorasyon

Kızılırmak Nehri üzerinde bulunan ve Bafra’nın sembollerinden olan ’Çetinkaya Köprüsü’nde 82 yıl sonra yapılan restorasyon çalışması hızla devam ediyor.

Çetinkaya Köprüsü’nün restorasyonunu yakından takip eden Bafra Belediye Başkan Hamit Kılıç, sık sık burada incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi alıyor.

“82 yıl sonra”

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç yaptığı açıklamada, “Çetinkaya Köprümüzün Baframız için önemini ve değeri tartışılmaz. 1937 yılında hizmete açılan ve Cumhuriyet tarihinin ilk eserlerinden birisi olması açısından da önem taşıyan Çetinkaya Köprüsü, bölgesel düzenlemeler haricinde bu kadar kapsamlı olarak ilk kez restore ediliyor. Karayolları 7. Bölge Müdürü Murat Gönenli ve ekibine, çalışmaları yürüten ekibe ve emeği olan herkese bir kez da teşekkür ediyorum” dedi.

2018 Eylül ayında başlanan restore çalışmaları hakkında teknik bilgiler veren şantiye şefi İnşaat Mühendisi Adnan Vural ise,

“Bizim süremiz 2021 de bitiyor ama bu yılsonu itibariyle herhangi bir sorun çıkmazsa bitirmeyi hedefliyoruz. Geçen yıl mayıs ayında yer teslimimiz yapıldı, tabii prosedürlerin tamamlanmasıyla birlikte 2018 Eylül ayında başlatıldı. Ankara Karayolları Genel Müdürlüğü ihalesi kontrollüğünde hem Karayolları Genel Müdürlüğünden ekipler hem de Karayolları 7.Bölge Müdürlüğünden ekipler var. İki kurumunda denetiminde iş devam ediyor. İlk etapta geçen yıl alt tarafta köprünün ayaklarında 7-8 metrelik oyulmalar vardı, biz ayakların olduğu yerde komple tahkimat dediğimiz büyük kayaları doldurarak köprünün ayaklarındaki güçlendirmeleri yaptık.Sonraki etapta güçlendirmeleri bitirdikten sonra ayaklarda palplanş dediğimiz demir koruma malzemeleri var tamiratları ve koruması yapıldı" diye konuştu.

“İTÜ danışmanlığında statik proje”

Vural şöyle devam etti: “Bul yıl da esas köprünün güçlendirme aşamasına başlanıldı, güçlendirmesi için öncelikle İstanbul Teknik Üniversitesinin(İTÜ) danışmanlığında statik proje yaptık. Projenin neticesinde kullanacağımız malzemelerin cinsi, miktarı nerede ne malzeme kullanılacağı tespit edildi. Sonucunda da bütün dünyada betonarme elemanlarının güçlendirmesinde kullanılan yurt dışından temin ettiğimiz modern bir karbonfiber dediğimiz malzeme var. O malzeme ile köprünün hangi elemanları ne kadar malzeme istiyorsa gereken güçlendirmeleri yapıyoruz. Güçlendirmelerin sonrasında özel bir tamir harcı ile sıvasını yapıyoruz, en son aşamasında da boyasını ve aydınlatmasını yapıp işimizi bitireceğiz.”

“Aynı görünümde olacak”

Adnan Vural, “Betonarme köprü olduğu için kullandığımız malzemelerde çimento içerikli ve yüksek dayanıklı malzemeler ve görünüş olarak aslına uygunluğu ilk günkü görünüm neyse bittikten sonra da aynı görünümde olacak. Kullandığımız modern malzemeler 80 yıl önce zaten yoktu yeni malzemelerle şimdi köprü projemizde titreşim ölçümleri yaptık. Bu ölçümlerimizde büyük, küçük araçları ve insanları hem yoğun hem de az geçirerek titreşim ölçümlerimizi yaparak malzeme miktarının ne kadar gerektiği tespit edildi. Hesaplamalarımıza göre trafiğe kapalı olması gerekiyor, 80 yıllık yorgun bir köprü üzerinden yoğun araç yükünün geçmesi köprüde sallımlar meydana geliyor kaldırması çok kolay değil ama yayaların küçük motosikletlerin geçmesinde hiçbir sakınca yok. Tabii, kurumların görüşü de bu yönde kararı yine Karayolları Genel Müdürlüğü verecek. Köprünün restorasyon edilmesinin amacı tarihi bir köprü olduğu için aynı şekilde korumak. Orijinal projesi bizde mevcut köprüde ilk etapta sökme işlemimizde projeyle uymayan bazı kademeler bulduk ve bir dönem arasında ufak çaplı onarımlar gördüğünü tespit ettik. Fakat çok yönlü olarak bir restorasyondan geçmemiş" şeklinde konuştu.