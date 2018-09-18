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Çetindoğan: Zamma en fazla direnen küçük esnaf oldu

Aydın Esnaf Odaları Birliği Başkanı Çetindoğan, dövizde yaşanan spekülatif artış, bahane edilerek yapılan zamlara karşı en büyük direnci küçük esnafın gösterdiğini açıkladı.

18 Eylül 2018 Salı 18:58
Çetindoğan: Zamma en fazla direnen küçük esnaf oldu

Aydın Esnaf Odaları Birliği Başkanı Selahittin Çetindoğan, dövizde yaşanan spekülatif artış, bahane edilerek yapılan zamlara karşı en büyük direnci küçük esnafın gösterdiğini söyledi. Bir çok büyük firma etiketteki fiyatları değiştirmese de gramajlarda vatandaşa çaktırmadan değişiklik yaptığını belirten Başkan Çetindoğan, “Son dönemde dolardaki artış bahane edilerek başta gıda ürünleri olmak üzere birçok alanda yapılan zamlara karşı en büyük direnci küçük esnaf ve bakalar göstermiştir” diyerek vatandaşa ve ülkesine sahip çıkan küçük esnafın bu günlerde daha çok sahip çıkılmasını istedi.

Ülke tarihinde yaşanan krizlerde küçük esnaf ve sanatkarın her zaman halkın yanında olduğunu belirten Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Selahittin Çetindoğan, “Esnafımız Ahi Evran kültürünün gereğini her zaman yapmaya çalışmaktadır. Son dönemde pek çok büyük firma dolardaki artışa gerekçe göstererek zam yaparken küçük esnafımız yine bu zamlara karşı direnmektedir.

En zor zamanda devletin ve halkın yanında olan küçük esnafımız fiyatların artmaması için en fazla direnen kesim olmuştur. Başta bakkal esnafımız olmak üzere diğer küçük esnafımızın bu direnci takdire şayandır. Gerek devlet yöneticilerimizin gerekse halkımızın da fedakarca faaliyetlerini sürdüren küçük esnafı gereken desteği vermesini bekliyoruz. Şartlar ne olursa olsun, büyük marketlerden veresiye bir ekmek bile alamayan vatandaşlarımızın bir ay boyunca evinin ihtiyacını veresiye karşıladığı bakkalını ve mahalle esnafını unutmaması gerektiğini düşünüyorum.

Herkesin çevresindeki küçük esnafa destek vermesi artık milli bir görev haline gelmiştir. Çünkü herkes bu karışık ortamda kazancına kazanç katmaya çalışırken, başta bakkal esnafı olmak üzere sayıları 100 binleri aşan küçük esnaf, ülkenin ekonomisine katkı sağlamak için elinden gelen tüm gayreti gösterip imkanlarını seferber etmektedir. Bu nedenle küçük esnafın ülkemiz için vazgeçilmez olduğunu ve ve her zaman korunması gerektiğini herkese hatırlatmak istiyoruz” dedi.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 18:58
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