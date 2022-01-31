Çete liderine özendi, ilgisiz vatandaşları hedefe koydu! O isim konuştu: Kılıçdaroğlu hayatımı kararttı!

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve CHP'li Eren Erdem'in sosyal medyada 'Troll' diyerek hedef gösterdiği Nevzat Kanlı isimli vatandaşın konuyla ilişkisi olmadığı, isim benzerliği taşıdığı ortaya çıktı.

Cuhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından bir video paylaşarak açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu açıklamasında, "Nevzat Kanlı günde bana 40 sefer küfür ediyor" dedi. Konuyla ilişkisi olmayan fakat isim benzerliği olan kişi açıklamada bulunarak mağdur olduğunu dile getirdi.

CHP yüzünden hayatı mahvoldu

Kılıçdaroğlu ve CHP'li Eren Erdem'in açıkça Nevzat Kanlı ismini sarfetmesinin ardından isim benzerliği yaşayan bir kişi mağdur oldu.

Nevzat Kanlı isimli vatandaş, "Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı sonrası ailemin çocuklarımın, eşimin, torunlarımın resimlerini paylaşarak beni hedef haline getirmeye çalışıyorlar. Twitter kullanmasını bile bilmeyen bir insanım." serzenişinde bulundu.

Mağdur adam bir mesaj paylaşarak "İyi akşamlar bütün sosyal medya kullanıcılarına buradan seslenmek istiyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı bir videoda "Nevzat Kanlı günde bana 40 sefer küfür ediyor" ben hayatım boyunca Kılıçdaroğlu'nun tweetlerini ne takip ettim ne küfür ettim. Ve "Son Laik Bükücü" denen hesap da bana ait değil. Kılıçdaroğlu'nun bu paylaşımından sonra Twitter'da ailemin çocuklarımın çalıştığı işyerini sosyal medyada paylaşarak beni hedef haline getirmeye çalıştılar. Ben bir moda evinde çalışan Twitter kullanmasını dahi doğru düzgün bilmeyen bir insanım. Çoluğumla çocuğumla mutlu bir hayat yaşayan bir insanım benim böyle şeylerle işim olmaz. Evet AK Partiliyim bununla da gurur duyuyorum ama ben Kılıçdaroğlu'na hayatım boyunca ne hakaret ettim ne küfrettim ne de ailesini hedef alacak bir hakarette bulundum. Bunu herkesin bilmesini istiyorum." dedi.

CHP’li Eren Erdem mağdur adamı hedef gösterdi

CHP'li Eren Erdem Twitter'dan paylaşım yaparak Nevzat Kanlı olduğunu iddia ettiği mağdur kişinin fotoğraflarını da ifşa etti. Erdem attığı mesajda "Nevzat'cığım… An itibariyle nargile marpucu ağzında, bacak bacak üstünde, elinde telefon… Geç oldu artık, evine git iki gözüm… Biraz CMK, TCK çalış, ok"

Yalanı Saadet Parti’ye yakın gazeteci ortaya çıkardı

Saadet Partisi’ne yakınlığı ile bilinen gazeteci Muhammed Vefa, CHP’li Eren Erdem’in hedef gösterip fotoğrafını paylaştığı Nevzat Kanlı ile ilgili açıklama yaptı.

Vefa, "Fotoğraftaki kişi Nevzat Kanlı ama tamamen isim benzerliği.Nevzat Kanlı bir arkadaşımızın babasıdır" dedi.