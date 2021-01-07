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Siyaset Cesurlar ve korkaklar zor günde belli olur! İki fotoğraf arasında farkı bulun
Siyaset

Cesurlar ve korkaklar zor günde belli olur! İki fotoğraf arasında farkı bulun

ABD Kongre Binası’na yönelik işgal sırasında çekilen ve ABD’li siyasetçilerin korkaklığını gözler önüne seren fotoğraf, akıllara 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında TBMM’deki siyasetçilerin dik duruşunu getirdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-07 14:33:00 -
Cesurlar ve korkaklar zor günde belli olur! İki fotoğraf arasında farkı bulun

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın çağrısıyla birlikte başkent Washington’da başlayan gösteriler işgal girişimine dönüştü. Trump yanlıları, ABD Kongre Binası’nı basarak ele geçirdi. Ekiplerin müdahalesiyle olay bastırıldı.

Yaşananlar sırasında Kongre Binası’ndaki ABD’li siyasetçilerin çekilen bir fotoğrafı ise olay oldu. ABD’li siyasetçilerin işgal girişimi sırasında sıraların altına saklandığı görüldü.

Bu görüntü akıllara 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında AK Partili ve MHP’li siyasetçilerin duruşunu getirdi. Başını AK Partili Bekir Bozdağ’ın çektiği birçok milletvekili darbe girişimi sırasında TBMM’ye gitmiş ve dik durarak darbenin bastırılmasında büyük rol oynamıştı.

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Yorumlar

Putsavar

amerika kendi ülkesi olunca hemen vandal ilan etti. Bir kaçını vurup gebertti. Bu da bize emsal olsun.
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