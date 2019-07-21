0553 313 94 23

Cesur kişinin özellikleri

Şecaat, üzerine varılması gerekli olan şeyler üzerine cesaretle yürümektir. Yiğitliktir, sabırla bir zorluğun üstüne gitmektir. Bunun uç noktası tehevvür, yani sonu düşünülmeyen hiddettir. Zıttı ise korkaklıktır ve nefiste kök salan bir haldir, üzerine varılması gerekli olan şeyden insanı alıkoyar.

21 Temmuz 2019 Pazar 12:02
Cesur kişinin özellikleri

Takvâ ancak fena ve yasak edilmiş şeylerden uzaklaşmak, iyi ve işlenmesi emrolunan şeyleri yapmakla hâsıl olur. Çünkü emrolunan şeyleri terketmek kötü bir akıbeti gerektirir.

Takvânın bir kişide hâsıl olmasının yolu fazilet ve güzel ahlâklarla bezenmektir. Bu faziletlerden birisi de övülen bir güzel ahlâk olan şecaattir. Şecaat, üzerine varılması gerekli olan şeyler üzerine cesaretle yürümektir. Yiğitliktir, sabırla bir zorluğun üstüne gitmektir. Bunun uç noktası tehevvür, yani sonu düşünülmeyen hiddettir. Zıttı ise korkaklıktır ve nefiste kök salan bir haldir, üzerine varılması gerekli olan şeyden insanı alıkoyar.

Şecaatin şubeleri on ikidir: 1. Affetmek (intikam almaya güç getirdiği halde içten gelen bir kolaylıkla cezaları affetmek). 2. Ulu himmet (dünya saadet ve şekavetine pek aldırış etmemek, Yüce Mevlâ’nın hakkını ödemeye çalışmak). 3. Sabır (elemlere, çilelere ve ürpertici korkulara karşı mukavemet etme kuvveti). 4. Yiğitlik (korkunç ve tehlikeli anlarda sebat gösterip muvazeneyi bozmamak). 5. Hilm (fazla öfke ânında mutedil olmak). 6. Sükûnet (düşmanlık ve harblerde teenniyle hareket etmek). 7. Tevazu (fazîlet erbabına mertebesine göre saygı göstermek). 8. Akıllılıkla birlikte yiğitlik (güzel bir anıyı gerektiren ve aslında bir değer taşıyan şeylere karşı fazlaca istekli olmak). 9. İyiliklerde ve sevâb kazandıracak hususlarda meşakkatlere katlanmak. 10. Hamiyet (din ve namusu töhmetten korumak). 11. Kalb yufkalığı (başkasına dokunan ezâ ve cefadan dolayı üzülüp incinmek).

(İmâm-ı Birgivî, Tarikatı Muhammediye Kitabından)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 12:02
  1. Takvâ
  2. Şecaat
  3. Yiğitlik
  4. sabır
  5. İmâm-ı Birgivî
  6. Tarikatı Muhammediye Kitabı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eğitim Bir Sen eğitim-öğretim dönemi öncesi sorunları masaya yatırdı
    1. Eğitim Bir Sen eğitim-öğretim dönemi..
    2. Meteorolojiden sağanak uyarısı
    3. Ukrayna sandık başında
    4. Karında sertlik neden olur?
    5. Zorlu mera, DAP İdaresi’nin desteğiyle..
    6. Sivasspor'da Kone ve Erdoğan Yeşilyurt..
    7. Barış buluşmasında kan aktı! 1 ölü, 1..
    8. Vali Çiftçi Sungurlu’da incelemelerde..
    9. Köylerde kış hazırlığı erken başladı
    10. Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır..
    11. Basketbol: 2021 Avrupa Şampiyonası..
    12. İngiltere tanker krizinde Rus..
    13. Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlısı..
    14. Traktörün altında kalan sürücü can..
    15. KKKA’da kene tutunmasında dikkatli..
    16. Fitne çıkarmaya devam ediyorlar! Terör..
    17. "Sistem her şeyin anahtarıdır"
    18. Kiralık ev bulamayan Kayhan ailesi..
    19. Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'ye 3 yeni atama
    20. Ağrı’da 2 terörist etkisiz hale..
    21. Yenimahalle buram buram kahve koktu
    22. Atletizm: Avrupa 20 Yaş Altı..
    23. Edremit Belediyesi engelleri kaldırıyor
    24. PKK Arapları katlediyor
    25. Düzce’de bulunan cesedin kimliği..
    26. Meram’da tapu sevinci
    27. Nusaybin Belediyesi gençlik koşusu..
    28. İbrahim Ethem Hazretleri’nin verdiği..
    29. Gönül elçileri Gürpınar’ı gezdi
    30. Üniversite öğrencisi kendi elektrikli..
    Şok iddia! Canlı yayında açıkladı: Ahmet Davutoğlu yeni parti için AK Parti'den ihracını bekliyor
    Şok iddia! Canlı yayında açıkladı: Ahmet Davutoğlu yeni parti için AK Parti'den ihracını bekliyor
    ‘Hergele’ Ahmet Hakan reformistleri savundu, ehl-i sünnet hocaları hedef gösterdi!
    ‘Hergele’ Ahmet Hakan reformistleri savundu, ehl-i sünnet hocaları hedef gösterdi!
    Dünden bugüne! Dini sadece vicdan konusu haline getirme süreci
    Dünden bugüne! Dini sadece vicdan konusu haline getirme süreci
    Kriz patlak verdi... İstifa depremi
    Kriz patlak verdi... İstifa depremi
    1002 TL trafik cezası yiyen vatandaştan ilginç savunma: Böyle gitsek arkadan korna çalarlar
    1002 TL trafik cezası yiyen vatandaştan ilginç savunma: Böyle gitsek arkadan korna çalarlar

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Sarımsakla sütü aynı anda tüketirseniz...
    Sarımsakla sütü aynı anda tüketirseniz...
    1'inci S-400 Filosu'nun arması belli oldu! Bakın kimi koydular
    1'inci S-400 Filosu'nun arması belli oldu! Bakın kimi koydular