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Gündem Cesur: İBB yönetiminin yaptığı tam bir trajikomik
Gündem

Cesur: İBB yönetiminin yaptığı tam bir trajikomik

Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur, İBB'nin kar yağışı sırasındaki basiretsizliğini gözler önüne serdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-28 03:44:00 -
Cesur: İBB yönetiminin yaptığı tam bir trajikomik

Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur, kar yağışı karşısında İBB'nin acziyetini gösteren verileri ortaya koydu.

Fıkra gibi istatistik

Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Cesur, yaptığı açıklamada, "İBB’nin bir kar yağışı durumunda sorumluluk sahibi olup temizlemesi gereken yol uzunluğu 4 bin kilometre. Son kar yağışında İBB’nin kullandığı solüsyon 20 ton. İBB’nin sorumluluk alanında kilometre başına kullandığı solüsyon 5 litre. Evet, 5 LİTRE. Fıkra gibi istatistik. Yani şöyle düşünün: Bakkaldan aldığınız 5 litrelik suyu 1 kilometre uzunluğunda bir yola döküyorsunuz. Tirajikomik." ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.

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