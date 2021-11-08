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Kadın - Aile Çeşmi nigar çorbası tarifi, nasıl yapılır? Kolay Çeşmi nigar çorbası tarifi
Kadın - Aile

Çeşmi nigar çorbası tarifi, nasıl yapılır? Kolay Çeşmi nigar çorbası tarifi

Kökeni Osmanlı mutfağına dayanan Çeşmi Nigar çorbası hem yapımıyla hem lezzetiyle gönüllerinize taht kuracak.

Yeniakit Publisher
2021-11-08 15:40:00 -
Çeşmi nigar çorbası tarifi, nasıl yapılır? Kolay Çeşmi nigar çorbası tarifi

Kökeni Osmanlı mutfağına dayanan Çeşmi Nigar çorbası hem yapımıyla hem lezzetiyle gönüllerinize taht kuracak.

Malzemeler

1 büyük baş soğan

1 küçük çay bardağı sıvı yağ

4 yemek kaşığı un

1 su bardağı kırmızı mercimek

2 litre su (10 su bardağı)

Yeteri kadar tuz

Terbiyesi için

1 su bardağı süt

1 limonun suyu

2 yumurta sarısı

Sosu için

Tereyağı

Nane, pul biber

Yapılışı

Çeşmi Nigar Çorbası için ilk olarak, Soğanı yemeklik doğrayın, sıvı yağ ile pembeleşinceye kadar soteleyin. Ardından unu ekleyip un kokusu çıkana kadar kavurun. 2 litre suyu ve yıkadığınız mercimekleri de ekleyip mercimekler pişene kadar kaynatın. Bu aşamada çorbamızın terbiyesi için tüm malzemeleri güzelce çırpın. Pişen çorbanızı ocaktan alıp blenderdan geçirin bir taraftan da hazırladığınız terbiyeyi yavaşça ekleyin. Blenderdan geçirdiğiniz ve terbiyesini eklediğiniz çorbayı tekrar ocağa koyun, tuzunu ayarlayıp 1-2 taşım kaynayana kadar karıştırarak pişirin. Sosunu hazırlayıp krokan ekmekllerle servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

 

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