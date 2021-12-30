  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Çeşme’de yıldırım düşen iş yeri alev alev yandı
Yerel

Çeşme’de yıldırım düşen iş yeri alev alev yandı

İzmir’in Çeşme ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu bir iş yerinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürülen yangında maddi hasar oluştu.

Yeniakit Publisher
2021-12-30 03:53:00 -
Çeşme’de yıldırım düşen iş yeri alev alev yandı

Olay, gece saatlerinde Çiftlik Mahallesi Altınkum Plajında meydana geldi. Bir iş yerinin üzerine yıldırım düşmesi sonucu içerisinde çok sayıda şezlong, hasır şemsiye ve plastik sehpaların bulunduğu bölümde yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda herhangi bir yaralanama olayı söz konusu olmazken, Çeşme Kaymakamı Ünal Akıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “İşletmenin bekçisi olay yerinden biraz uzakta ikamet ettiğinden kendisinin ve ailesinin durumu iyi. Çiftlik Mahallesi sakinlerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerine yer verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay