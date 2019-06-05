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Çeşme’de bayramlaşma geleneği yaşatıldı

Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde, CHP Çeşme İlçe Örgütü’nde ve ardından da Çeşme Belediyesi’nde bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

05 Haziran 2019 Çarşamba 19:09
Çeşme’de bayramlaşma geleneği yaşatıldı

Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde, CHP Çeşme İlçe Örgütü’nde ve ardından da Çeşme Belediyesi’nde bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.


CHP Çeşme İlçe Başkanı Sait Kavasoğulları’nın ev sahipliğinde, CHP İlçe Örgütü binasında gerçekleştirilen bayramlaşma törenine, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, CHP eski İzmir Milletvekili Musa Çam, CHP İzmir İl Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Oğuz, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Belediye Meclis Üyeleri ve partililer katıldı.


CHP İlçe Örgütü’ndeki bayramlaşmaya, İYİ Parti İlçe Başkanı Volkan Evci de katılarak, tüm CHP’lilerin bayramını kutladı.


Ttörenin ardından, bayramlaşmaya katılanlar, "Her şey çok güzel olacak" sloganını atarak, Çeşme çarşısından Çeşme Belediyesi’ne kadar yürüdüler.


Çeşme Belediyesi’ndeki bayramlaşmaya ise bazı mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş da katılırken, Çeşme Belediyesi önünde toplu fotoğraf çektirdiler.



"Bizim için Ekrem’ler çok değerli"


Bayramlaşma töreninde kısa bir konuşma yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, “Ekrem Oran, Çeşme Belediye Başkanlığı için yarıştı ve hakkıyla kazandı. Bizim için Çeşme’deki Ekrem de, İstanbul’daki Ekrem de çok değerli. Her birinizin bayramını kutlarım” dedi.



"Her gün yüzlerce şikayeti kendim cevaplıyorum"


Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da, “Bayramlaşma eski bir geleneğimiz, bunu geri kazanmamız gerekiyordu, Çağrıma cevap verip, törenimize katıldığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Ben seçim zamanı da söz verdiğim gibi sözümün arkasındayım. Çeşme’nin ve Çeşmeliler’in yararına olacak olan ne varsa yapmaya hazırım ve sizlere zarar verecek her şeyin, inanın sonuna kadar karşında olacağım. Çeşme’mizin sorunlarını çok iyi biliyorum. Her gün yüzlerce şikayeti kendim cevaplıyorum, İZSU ve İzmir Büyükşehir Belediye’mizden çok büyük bir destek var. Tüm ekiplerimiz 7 gün 24 saat çalışıyor. Bayramdan sonrada böyle olacak ve bütün yol, su ve temizlik problemlerimizi en kısa sürede çözeceğiz. Her birinizi tek tek gözlerinden ve yanaklarınızdan öpüyorum. Biz kocaman bir aileyiz. Bayramınız kutlu olsun” dedi.

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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 19:09
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