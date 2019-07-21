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Çeşme’de "Ata’ya Saygı" etkinliği devam ediyor

Çeşme Belediyesi tarafından, Atatürk’ün 1926 yılında Ilıca’ya gelerek 8 gün kalması anısına düzenlenen "Ilıca’dan Ata’ya Selam" etkinliğinin ikinci gününde Uğur Dündar bir söyleşi gerçekleştirirken, Çeşmeli baş balerinlerin gösterisi ise nefes kesti.

21 Temmuz 2019 Pazar 17:34
Çeşme’de "Ata’ya Saygı" etkinliği devam ediyor

Çeşme Belediyesi tarafından, Atatürk’ün 1926 yılında Ilıca’ya gelerek 8 gün kalması anısına düzenlenen "Ilıca’dan Ata’ya Selam" etkinliğinin ikinci gününde Uğur Dündar bir söyleşi gerçekleştirirken, Çeşmeli baş balerinlerin gösterisi ise nefes kesti.



Çeşme Belediyesi tarafından, Atatürk’ün 1926 yılında Ilıca’ya gelerek 8 gün kalması anısına düzenlenen "Ilıca’dan Ata’ya Selam" etkinliği devam ediyor. Etkinlikte konuşan gazeteci, yazar Uğur Dündar, Atatürk’ün 1926 yılında İzmir’de kendisine dönük hain suikast girişimi sonrasında Ilıca’ya gelerek yaşadığı gerilimi 8 gün boyunca beldede aştığını vurguladı. Etkinliğin gerçekleştirildiği 20 Temmuz’un iki önemli yıl dönümünü daha kapsadığını belirten Dündar, "Birisi; 83 yıl önce büyük devlet adamı İsmet İnönü’nün imzaladığı ve Türk askerinin boğazları kontrolünü sağlayan Montrö Sözleşmesi’nin 83. yıl dönümü. Ayrıca yine 20 Temmuz; merhum Başbakan Bülent Ecevit’in, 1974 yılında yaptığı Kıbrıs Barış Harekatı’nın 45. yıl dönümü. Her iki büyük lidere ve Kıbrıs’ın Türk kesimi için canları pahasına mücadele eden mücahitlere, Kıbrıs Barış Harekatı’nda şehit düşen kahraman Türk askerlerine, ilk kurucu başkan Fazıl Küçük’e ve Rauf Denktaş’a rahmet diliyorum" diye konuştu.



Çeşmeli baş balerinler nefes kesti


Söyleşinin ardından, Çeşmeli baş balerinler Burcu Olguner ve Aslı Çilek, partnerleriyle birlikte birer gösteri sundu. Çeşmeli baş balerin Burcu Olguner’in dansçı Görkem Dizdar ile sunduğu "Mazi kalbimde yaradır" tango gösterisi ve Çeşmeli baş balerin Aslı Çilek’in baş balet Dolun Doyran ile birlikte sunduğu "Dansın Rengi" bale gösterisi ilgiyle izlendi. İkinci gün etkinlikleri, İzmir Devlet Senfoni Quarted’in "Vals ve tangolar" gösterisi ile sona erdi.



Etkinlikler bugün sona eriyor



"Ilıca’dan Ata’ya Selam" etkinliklerinde bugün, saat 21.00’de, gazeteci, yazar Yaşar Aksoy’un sunumuyla, "Hasan Tahsin’den Mustafa Kemal’e" adlı belgesel gösterimi gerçekleştirilecek. Saat 21.30’da, Çeşme Kültür ve Sanat Derneği Türk Sanat Müziği Korosu’nun "Atatürk’ün sevdiği şarkılar" konseri ile devam edecek olan etkinlikler, Arkas Çeşme Yelken Gençlik ve Spor Kulübü sporcularının yelken ve kano geçişi ile sona erecek.

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 17:34
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