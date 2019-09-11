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Çeşme’de 266 düzensiz göçmen, iki organizatör yakalandı

İzmir’in Çeşme ilçesinden Yunanistan’ın Sakız Adası’na yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan 266 düzensiz göçmen ile göçmenlerin kaçmasını organize ettiği şüphesiyle iki zanlı yakalandı.

11 Eylül 2019 Çarşamba 13:55
Çeşme’de 266 düzensiz göçmen, iki organizatör yakalandı

İzmir’in Çeşme ilçesinden Yunanistan’ın Sakız Adası’na yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan 266 düzensiz göçmen ile göçmenlerin kaçmasını organize ettiği şüphesiyle iki zanlı yakalandı.


Çeşme’de birkaç gündür devam eden fırtınanın sona ermesini ve havanın sakinleşmesini fırsat bilen düzensiz göçmenler, Çeşme’den Yunanistan’ın Sakız Adası’na yasa dışı yollarla kaçma girişimlerini artırdı. Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik ekipleri, 02.30’dan itibaren sabah saatlerine kadar dört şişme botu durdurdu. Şişme botlardaki Suriye, Afganistan, Filistin ve Irak uyruklu 180 göçmen, TCSG 30 Sahil Güvenlik botuna alınarak Çeşme iskelesine getirildi. Göçmenlerin yiyecek ve içecek ihtiyaçları Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri tarafından karşılandı. Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri, ihtiyacı olan bazı göçmen çocuklara da ayakkabı dağıttı. Yüksek ateşi olan bir çocuk ile rahatsız olduğunu söyleyen bir hamile kadın ise kontrol için ambulansla Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine sevk edildi.


Öte yandan Çeşme Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği ekiplerince 39, Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince de 47 göçmen, şişme botla denize açılamadan yakalandı. Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, insan kaçakçılığını organize ettiği şüphesiyle de iki zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı.


Ekiplerin yakaladığı toplam 266 göçmen, işlemlerinin tamamlanması için Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığına sevk edildi. Göçmenlerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecekleri öğrenildi.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 13:55
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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