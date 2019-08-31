Çeşme polisi dolandırıcı zanlılarını suçüstü yakaladı

Çeşme Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Çiftlik Mahallesi’nde oturan bir ailenin evlerini 670 bin liraya sattırarak, paralarını almaya kalkan dolandırıcı zanlılarını suçüstü yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, 27 Ağustos Salı günü gelen dolandırıcılık ihbarı üzerine harekete geçen Çeşme Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Çeşme’nin Çiftlik Mahallesi’nde oturan Y.S. ve F.S.’yi arayarak, FETÖ-PDY terör örgütüyle bağlantılı olduklarını ve terör örgütü üyelerine yapılacak operasyon için evlerinin tapudan satışını yapmaları ve parayı alarak ikamet ettikleri evde beklemeleri talimatlarını veren dolandırıcı zanlılarının planlarını bozarak suçüstü yakaladı.

Y.S. ve F.S. adlı mağdurlar, dolandırıcı zanlılarından korkarak, evlerini satmak için Çeşme’deki bir emlakçıya gittiler. Emlakçının evlerini satmak isteyen Y.S. ve F.S.’nin konuşmalarından ve davranışlarındaki tedirginlikten kuşkulanarak, polisi araması üzerine harekete geçen Çeşme Asayiş Büro Amirliği ekipleri, mağdurların dolandırılmak istendiklerini tespit etti. Ekipler, Y.S. ve F.S.’ye, dolandırıcı zanlılarını kuşkulandırmadan evlerini tapudan satıyormuş gibi yapmalarını ve polis tarafından para süsü verilerek hazırlanan paketle evlerine gitmelerini istediler. Mağdurların Çiftlik Mahallesi’ndeki evlerinde önlem alan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcı zanlısı Şanlıurfa doğumlu T.D.’nin parayı almak üzere eve gelmesi üzerine, suçüstü yaparak, zanlıyı kıskıvrak yakaladılar.

T.D.’nin, arkadaşlarının Alaçatı Otoban gişelerine gelmeden 5 kilometre kadar geride, otobanda araç içinde beklediklerini söylemesi üzerine, polis ekipleri, yaptıkları operasyonla otobanda araç içinde bekleyen Şanlıurfa Harran nüfusuna kayıtlı A.Ç. ve Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı M.A.’yı yakalayarak, gözaltına aldılar.

Çeşme Asayiş Büro Amirliği ekipleri, zanlıları, sorgularının tamamlanmasının ardından, bugün Çeşme Adliyesi’ne sevk ettiler. Zanlılar, yapılan yargılamanın ardından tutuklanarak cezaevine gönderildiler.