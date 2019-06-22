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Çeşme Marina, deniz patlıcanlarına ev sahipliği yapıyor

Çevreci kimliği ile ön plana çıkan Çeşme Marina, yasa dışı yollar ile avlanılan deniz patlıcanlarına ev sahipliği yapmaya başladı.

22 Haziran 2019 Cumartesi 18:16
Çeşme Marina, deniz patlıcanlarına ev sahipliği yapıyor

Çevreci kimliği ile ön plana çıkan Çeşme Marina, yasa dışı yollar ile avlanılan deniz patlıcanlarına ev sahipliği yapmaya başladı. Bu sayede deniz patlıcanları, hem hayatlarına devam edebilecek hem de denizdeki ekolojik dengeye de katkı sağlayacak.


İzinsiz ve kaçak deniz patlıcanı avcılarına göz açtırmayan Çeşme Sahil Güvenlik Komutanlığı, operasyonlar sonucunda ele geçirilen deniz patlıcanlarının hayatlarına devam edebilmeleri ve korunabilmeleri için harekete geçti. Çeşme Marina ile yapılan görüşmeler sonucunda, yakalanan deniz patlıcanları Çeşme Marina içine bırakmaya başladı.


Deniz dibindeki organizmaları yiyerek denizlerin temiz kalmasını ve denizin renginin korunmasını sağlayan deniz patlıcanları, deniz dibindeki ekolojik dengeyi koruyor. Bu çerçevede Çeşme Marina, iş birliği içindeki deniz sahasında, mümkün olduğunca fazla deniz canlısına ev sahipliği yapmayı ve üremelerine yardımcı olmayı hedefliyor.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 18:16
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