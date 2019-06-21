Çeşme duvarını gönüllüler boyadı

Kahramanmaraş’ta duvar yazılarına tepki gösteren bir grup gönüllü vatandaş, bir çeşmenin duvarını boyadı.

Bertiz Spor ve Bertiz Eğitim ve Kültür Vakfı gönüllüleri Dulkadiroğlu İlçesi Kılağalı Mahallesi’nde Bentderesi Çeşmesi’nin duvarındaki yazıları temizleyerek boyama işlemi yaptı. Gönüllü grup, Yedikuyular mevkisindeki mesire alanında da çevre temizliği yaptı.

En güzel temizliğin kirletmemek olduğunu ifade eden Bertiz Spor Kulübü Başkanı Fatih Yıldız, duvar yazılarının da görüntü kirliliği oluşturduğunu söyledi. Yıldız, “5 saatlik bir çalışmayla mevcut kirliliği temizlemiş ve uyarı levhaları dikerek vatandaşların kullanımına sunduk. Bir gencimiz, Kılağlı mevkiinde bulunan çeşme duvarlarına sprey boya ile ilan-ı aşkta bulunmuş ve bir kirliliğe sebebiyet vermiştir. Biz aşkların şiirle edebiyatla ifade edildiği toprakların çocukları olarak gençlerimizin duvarları karalayıp kirletmelerini istemiyoruz. En güzel temizlik kirletmemektedir" diye konuştu.