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Çeşme Belediyespor sezona hazır

Çeşme Belediyespor Kulübü Başkanı Şerif Gün, tecrübeli futbolculardan ve genç futbolculardan oluşacak kadrosuyla Çeşme Belediyespor’un yeni sezona hazır olduğunu açıkladı.

03 Eylül 2019 Salı 11:20
Çeşme Belediyespor sezona hazır

Çeşme Belediyespor Kulübü Başkanı Şerif Gün, tecrübeli futbolculardan ve genç futbolculardan oluşacak kadrosuyla Çeşme Belediyespor’un yeni sezona hazır olduğunu açıkladı.



Yeni sezon için transferleri kapatmış gibi olduklarını belirten Çeşme Belediyespor Kulübü Başkanı Şerif Gün, "Belki birkaç futbolcu daha alabiliriz. Tabi hazırlık maçlarından sonra kesin sonuç ortaya çıkar. Hazırlık maçlarımız daha yeni başladı. 5-6 hazırlık maçı olacak. Bu maçların sonunda yeni sezonun kadrosu da belirlenmiş olur. Çalışmalar iyi gidiyor. Tahmin ediyorum, geçen sezondan daha iyi bir kadro oluşacak. Hem tecrübeli, hem genç bir kadro olacak. Yani kadromuzda bu ligde uzun yıllardır oynamış futbolcular da var. 1998, 1999, 2000 doğumlu genç futbolcular da var" diye ifade etti.



"Güçlü gruptayız, futbol kalitesi yüksek olacak"



Yeni sezonun sonunda iyi bir sonuç elde edecekleri inancında olduğunu vurgulayan Şerif Gün, "Bizim de için de bulunduğumuz Güney Grubu, İzmir amatörün en güçlü grubu. Ödemiş, Bayındır, Halilbeyli gibi takımlar var. Güçlü gruplarda futbol kalitesi daha da yükselir. Sonuçta, Play-Off’a giden takımlardan bir veya iki tanesi BAL’a çıkar" diye konuştu.



"Ekonomik sıkıntımız yok"



Bu sezon ekonomik olarak, geçen sezona göre daha iyi durumda olduklarını açıklayan Gün, "Şimdiden 3-4 aylık ekonomik planımız hazır. Takviyeler de devam ediyor. Başarılı bir sezon geçireceğimize ve Play-Off’ların ardından BAL’a çıkacağımıza inanıyorum. Teknik ekip de futbolcular da iyi çalışıyor. Futbolcuların uyumu güzel. Yeni gelen futbolcular, takım arkadaşları ile çabuk kaynaştılar. Genel olarak takımın yapısı iyi" diye kaydetti.



"Alaçatı ile saha dışı dostluk, geçmiş yıllardan daha iyi olacak"



Alaçatıspor’un başına geçen Soner Varhan’ı arayarak tebrik ettiğini de söyleyen Gün, "Yeni yönetim kuruluna da başarılar diledim. Alaçatı’ya hayırlı olsun. Bu bölgenin iki güzide takımı. Yıllardır devam eden rekabet, saha içinde yine devam edecektir ama saha dışında dostluklarımız, tahmin ediyorum geçmişten çok daha iyi olacak. Ortak çalışmalarımız, alt yapı çalışmalarımızla, Çeşme ve Alaçatı olarak, birlikte, çok daha geniş bir kitleye spor yaptırmak ve çok daha fazla kaliteli sporcu çıkarma şansımız olacaktır. Sportif anlamda karşılıklı alışverişlerimiz olacaktır" diye açıkladı.



"Birlikte maç izleme alışkanlığı kazanmalıyız"



Konuşmasında taraftarlara da mesaj veren Kulüp Başkanı Şerif Gün, "Taraftarların da eskisi gibi olmayacağını tahmin ediyorum. Yönetime geldiğim günden beri, ’ortak maç izleyelim, taraftarları bir arada tutalım, gereksiz gerginliği ortadan kaldıralım’ diye mücadele verdim ama maalesef bugüne kadar karşılığını alamamıştık. Bundan sonra çok daha iyi olacağımızı, en azından yöneticiler olarak birlikte maç izleyeceğimizi, biz önderler olarak bunu yaparsak taraftarların da etkileneceğini ve birlikte maç izleme alışkanlığı kazanacaklarını zannediyorum. Tabii ki her taraftar kendi takımını destekleyecek. Ben hayatım boyunca kötü tezahüratla mücadele ettim. Rakibe küfür, taraftara küfre hep karşı geldim. Taraftarlar, takımları için var güçleriyle marşlar söylesinler, tezahürat yapsınlar. Bunu her zaman desteklerim. Futbol, taraftarla güzel. Türkiye’nin en batısındaki Çeşme’ye yakışmayacak kötü tezahürat son bulmalı. Her iki takımın da fair play çerçevesinde, futbol kalitesi yüksek maçlar oynayacaklarına inanıyorum. Alaçatıspor’a da yeni sezonda başarılar diliyorum. Birlikte Güney Grubu’nda başarılara imza atacağımıza inanıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 11:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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