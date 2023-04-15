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Siyaset "Çeşitlilik" böyle mi oluyor? Akşener'in İP'ine sahtekar aday!
Siyaset

"Çeşitlilik" böyle mi oluyor? Akşener'in İP'ine sahtekar aday!

Yeniakit Publisher
2023-04-15 14:09:00 -
"Çeşitlilik" böyle mi oluyor? Akşener'in İP'ine sahtekar aday!

"Belgede sahtecilik" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası alan İYİ Parti Kütahya İl Başkanı Erol Ertürk, İYİ Parti’den milletvekili adayı olarak listeye girdi.

İYİ Parti'nin 28. Dönem milletvekili aday listeleri tartışma konusu oldu.

Oda TV'de yer alan habere göre 2021 yılında İYİ Parti Genel Merkezi tarafından görevden alınan ve "belgede sahtecilik" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası alan İYİ Parti Kütahya İl Başkanı Erol Ertürk İYİ Parti’den milletvekili adayı olarak listeye girdi.

2021 yılında "Kütahya İl Başkanı" olarak görev yapan Erol Ertürk teşkilat içerisinde "kadına şiddet" olayı ile ismini duyurmuştu. İYİ Parti Genel Merkezi harekete geçip Kütahya il ve merkez ilçe teşkilatını görevden almıştı.

Erol Ertürk hakkında geçtiğimiz mart ayında görülen davada "belgede sahtecilik" suçunun sabit görüldüğü ve kendisine 2 yıl 6 ay hapis cezası verildiği ortaya çıktı.

Erol Ertürk 28. dönem milletvekili adayı olarak İYİ Parti Kütahya’da 3. sırada yer aldı.
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Yorumlar

Mardinli Hoca

Aristilirsa Türkiye'nin üç te biri sahtekâr dir sanki CHP çok temizdir.Zaten Meral Akşener de sehtakardir çünkü dış güçler için çalışıyor.Bundan daha büyük sehtakarlik olmaz .Allah cc ümmeti bunların şerrinden muhafaza etsin Amin amin
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