Çeşitli suçlardan aranan çok sayıda suçlu, oy verirken yakalandı! Kahramanmaraş'ta oy vermek için sandık başına giden ve çok sayıda suçtan aranan 38 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

Kahramanmaraş’ta 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanma işlemlerinde, çeşitli suçlardan aranan 38 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanma işlemlerinde çeşitli suçlardan aranan 38 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 38 kişi alınan sağlık raporunun ardından adli makamlara sevk edildi.

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