Çeşitli suçlardan aranan 43 kişi yakanladı
Kahramanmaraş'ta emniyet güçleri, çeşitli suçlardan aranan 43 kişiyi yakaladı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 26'sı tutuklanırken 17'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 43 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, aranan şahısların saklanabileceği adreslere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 43 kişi yakalandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 26'sı tutuklandı, 17'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.