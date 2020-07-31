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Yerel

Çeşitli suçlardan aranan 43 kişi yakanladı

Kahramanmaraş'ta emniyet güçleri, çeşitli suçlardan aranan 43 kişiyi yakaladı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 26'sı tutuklanırken 17'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2020-07-31 21:36:00 -
Çeşitli suçlardan aranan 43 kişi yakanladı

Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 43 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, aranan şahısların saklanabileceği adreslere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 43 kişi yakalandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 26'sı tutuklandı, 17'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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